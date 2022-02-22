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Кременчук, Спорт, Кременчуг

У Кременчуці проведуть боксерський турнір пам’яті Заслуженого тренера Олександра Гайдая

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 316

 

Змагання мають пройти у залі СДЮШОР

У березні в Кременчуці планують провести боксерський турнір пам’яті Заслуженого тренера Олександра Гайдая. За словами директора СДЮШОР Олега Гончара, планують провести турнір на якому виставлять 7 найкращих боксерів школи олімпійського резерву. Змагання відбудуться за підтримки президента Федерації боксу Кременчука Віталія Марченка.

- Завдяки підтримці президента Федерації боксу Кременчука Віталія Марченка вдасться провести турнір пам'яті Заслуженого тренера Олександра Гайдая. Адже все фінансування турніру ляже на його плечі. Учасники змагань отримають фінансове заохочення й підтримку, - додав директор СДЮШОР Олег Гончар.

У березні на нас очікують видовищні поєдинки юних кременчуцьких зірок боксу.

Нагадаємо, що 11 лютого 2021 року перестало битися серце Заслуженого тренера України з боксу, Олександра Гайдая. Олександр Гайдай присвятив своє життя розвитку боксу та вихованню юного покоління. Кілька років у Кременчуці очолював школу олімпійського резерву. Він працюючи у збірній радянського союзу, збірній України, олімпійській команді - підготував цілу плеяду боксерів, які стали майстрами міжнародного класу, заслуженими майстрами спорту. Також вніс великий внесок у розвиток боксу у Кременчуці. Також свого часу був тренером збірної Ірану з боксу (з 2006 до 2008 року).

«Він був як батько»: у Кременчуці попрощалися з Заслуженим тренером України з боксу Олександром Гайдайом


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Автор: Альона Душенко
Теги: бокс Олександр Гайдай
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