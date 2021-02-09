«Він був як батько»: у Кременчуці попрощалися з Заслуженим тренером України з боксу Олександром Гайдайом

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 175

Сьогодні, 12 лютого, Кременчук попрощався з легендарним тренером з боксу Олександром Гайдаєм, який виховав не одне покоління боксерів. Попри заметіль та мороз спортивна спільнота зібралася біля будинку в якому жив Олександр Степанович (вул. Небесної сотні, 54).





Тренери, боксери, юні вихованці, представники управління та мерії Кременчука зібралися, щоб віддати шану Олександру Гайдаю.









Олександр Гайдай присвятив своє життя розвитку боксу та вихованню юного покоління. Кілька років у Кременчуці очолював школу олімпійського резерву.





- Олександр Степанович був у витоків створення школи олімпійського резерву з боксу. Він багато зробив для цієї школи, щоб вона мала статус і ліцензію. Було зроблено багато роботи. Це величезна втрата, - зауважив директор школи олімпійського резерву Олег Гончар. - Він був завжди веселим, радісним - людиною, яка завжди надихала наш тренерський штаб і колектив на роботу. Олександр Степанович був старшим наставником. Ми завжди його пам'ятатимемо, й він назавжди залишиться в наших серцях.









Друг Олександра Гайдая боксер Богдан Гончар додав, що він, працюючи у збірній радянського союзу, збірній України, олімпійській команді - підготував цілу плеяду боксерів, які стали майстрами міжнародного класу, заслуженими майстрами спорту. Також вніс великий внесок у розвиток боксу у Кременчуці.









Олександр Степанович свою кохану Віру зустрів, будучи студентом, й разом з дружиною прожив 45 років. У нього двоє чудових доньок та двоє онуків. Його любові вистачало на всіх. Один з вихованців Олександра Гайдая - В'ячеслав Пильченко - розповів, як Олександр Степанович замінив йому батька. Займатися боксом почав ще будучи хлопчиськом у підвальному приміщенні на Водоканалі, де розташувався зал.





- Олександр Степанович - мій перший тренер. Мене виховувала одна мама й тому тренер став мені за батька. Як тренер він був дуже доброзичливим. Є тренери, які суворо дають завдання для виконання вправ, а Олександр Степанович міг разів 10 повторити, щоб до нас дійшло. Ще міг налаштувати на бій. Він був спокійним, врівноваженим, але пояснював дохідливо. Завжди відчували його підтримку. Коли їздили на змагання, нам було по 15-16 років, то він до кожного підійде й огорне в ковдру, якщо розкрився - запитає про справи та стан здоров'я. Іноді навіть перевіряв щоденники, щоб добре навчалися у школі, - розповів боєць та тренер з боксу Вячеслав Пильченко.









Гайдай Олександр Степанович - заслужений тренер України. Народився 18 серпня 1948 р. в с. Стара Білецківка Кременчуцького району. Перші кроки у боксі робив під керівництвом Безкаравайного Л.А., був переможцем ЦР «Авангард» серед юнаків. Після закінчення школи вступив до лав радянської армії й проходив службу в Узбекистані. Олександр Гайдай в 1975 р. закінчив факультет фізвиховання Кіровоградського педінституту, а у 1982-1993 рр. був тренером ДСТ «Колос», у 1993-2005 рр. – директором СДЮШОР боксу у Кременчуці.





Два роки, з 2006 до 2008 року був тренером збірної Ірану з боксу. З 2008 Олександр Степанович повертається до кременчуцької СДЮШОР тренером з боксу. З Богданом Гончаром та тренерами школи підготував 18 майстрів спорту, призерів міжнародних змагань, першостей України. Неодноразово його запрошували тренером збірної команди України: юнаків, юніорів та дорослих. Останній рік Олександр Степанович боровся з онкологічним захворюванням, проте 11 лютого зупинилося серце заслуженого тренера України.





Поховали Олександра Гайдая у рідному селі Білецківка.