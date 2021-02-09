«Він був як батько»: у Кременчуці попрощалися з Заслуженим тренером України з боксу Олександром Гайдайом

Попри заметіль та мороз спортивна спільнота зібралася, щоб провести екскерівника СДЮШОР в останню путь
Сьогодні, 12 лютого, Кременчук попрощався з легендарним тренером з боксу Олександром Гайдаєм, який виховав не одне покоління боксерів. Попри заметіль та мороз спортивна спільнота зібралася біля будинку в якому жив Олександр Степанович (вул. Небесної сотні, 54).
Тренери, боксери, юні вихованці, представники управління та мерії Кременчука зібралися, щоб віддати шану Олександру Гайдаю.
Олександр Гайдай присвятив своє життя розвитку боксу та вихованню юного покоління. Кілька років у Кременчуці очолював школу олімпійського резерву.
Друг Олександра Гайдая боксер Богдан Гончар додав, що він, працюючи у збірній радянського союзу, збірній України, олімпійській команді - підготував цілу плеяду боксерів, які стали майстрами міжнародного класу, заслуженими майстрами спорту. Також вніс великий внесок у розвиток боксу у Кременчуці.
Олександр Степанович свою кохану Віру зустрів, будучи студентом, й разом з дружиною прожив 45 років. У нього двоє чудових доньок та двоє онуків. Його любові вистачало на всіх. Один з вихованців Олександра Гайдая - В'ячеслав Пильченко - розповів, як Олександр Степанович замінив йому батька. Займатися боксом почав ще будучи хлопчиськом у підвальному приміщенні на Водоканалі, де розташувався зал.
Гайдай Олександр Степанович - заслужений тренер України. Народився 18 серпня 1948 р. в с. Стара Білецківка Кременчуцького району. Перші кроки у боксі робив під керівництвом Безкаравайного Л.А., був переможцем ЦР «Авангард» серед юнаків. Після закінчення школи вступив до лав радянської армії й проходив службу в Узбекистані. Олександр Гайдай в 1975 р. закінчив факультет фізвиховання Кіровоградського педінституту, а у 1982-1993 рр. був тренером ДСТ «Колос», у 1993-2005 рр. – директором СДЮШОР боксу у Кременчуці.
Два роки, з 2006 до 2008 року був тренером збірної Ірану з боксу. З 2008 Олександр Степанович повертається до кременчуцької СДЮШОР тренером з боксу. З Богданом Гончаром та тренерами школи підготував 18 майстрів спорту, призерів міжнародних змагань, першостей України. Неодноразово його запрошували тренером збірної команди України: юнаків, юніорів та дорослих. Останній рік Олександр Степанович боровся з онкологічним захворюванням, проте 11 лютого зупинилося серце заслуженого тренера України.
Поховали Олександра Гайдая у рідному селі Білецківка.