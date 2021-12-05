Колаборація кременчужан та легендарних ТНМК набирає обертів

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 223

Легендарний хіп-хоп гурт ТНМК спільно з кремечужанами створили неймовірний трек «Пам’ятай». Музиканти присвятили пісню захисникам України.

Сингл «Пм’тй» містить у собі одразу три різні варіації пісні, а відео знято на версію, створену в колаборації з Probass ∆ Hardi. Трек увійде до нового, восьмого альбому.

Dj Probass Артем Ткаченко давно слідкує за відомим гуртом. Артем знайомий особисто з Dj Andrew з яким неодноразово співпрацював. Наш музикант запропонував колаборацію й у результаті Probass ∆ Hardi скинули першу версію треку «Пм’тй».

- Перша демка (версія треку) була ще весною… Їх перша версія треку нам не дуже зайшла і ми вирішили зробити свою версію треку. Вони надіслали а капелу, під яку ми повністю поклали музику. Спочатку була розмова, про звичайний вихід треку, а потім в процесі роботи вирішили зробити кілька версій. Наша версія яскраво себе проявила. Головний сюрприз від ТНМК, адже ми про це не знали, нас просто поставили перед фактом, що на нашу версію зняли клуп. Для мене особисто, як для музиканта – дуже круто. Я слухав ТНМК коли був малим, а тут по співпрацював з реальними гігантами й легендами українського хіп-хопу. Для мене це багато значить, - розповів Артем.

У треку звучить й голос кременчужанки Valery Fierce.

- Крім того, що ми зробили продакшин й вони зняли кліп – круто, що жіночий бек-вокал наш – дівчини з Кременчука Valery Fierce, - сказав музикант.

Були правки по треку, але незначні. Легенди дали повну волю нашим музикантам.

- Ми звичайно розуміли, що група з історією та певним звучанням. Тому від цього відштовхувалися. Необхідно було взяти якийсь «олдскульний елемент» - орган, додати красиву мелодику, при цьому це мав бути новий та свіжий звук. Все що є у треку – не випадково. Максимально підійшли до роботи, щоб вийшов класний продукт, - додав Артем Ткаченко.

Головною героїнею кліпу є парамедик, а зараз депутатка Київради Аліна Михайлова. Цікаво, що сам кліп знімався у Щасті (Луганська область), який знаходиться за кілометр від лінії фронту. Вибір міста поєднався і з тематикою пісні - поки світ хитається, усі ми робимо своє, про щось мріємо й когось любимо. На цих трьох черепахах і тримається щастя. І якою б чорною не ставала темрява за вікном, нам лишається діяти, мріяти й любити.