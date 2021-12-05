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Кременчук, Спорт, Фотоколекція

Останній забіг року: кременчужани заполонили аеропорт Потоки

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 437

 
Усі учасники отрималинеймовірні враження 

Сьогодні, 4 грудня, відбувся забіг Steel runners trail half marathon. Захід розпочався з виконання славню та хвилини мовчання за загиблими захисниками України.

Організатори зазначають, що це був останній забіг у цьому році. Забіг відбувся в Потоках на аеродромі.

Кожен з учасників міг обрати комфортну дистанцію: 5, 10, 15 та 21.1 км. Після забігу учасники отримали пам’ятні медалі зі своїм іменем і часом.

Серед учасників були й патрульні Кременчука, які у повній амуніції пробігли 10 км. 

 

Бігли також рятувальники та нацгвардійці. 

 

Як пройшов забіг - дивіться у фоторепортажі фотокора ТЪ Артема Коваленка.

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко
Теги: біг
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