Останній забіг року: кременчужани заполонили аеропорт Потоки

Сьогодні, 4 грудня, відбувся забіг Steel runners trail half marathon. Захід розпочався з виконання славню та хвилини мовчання за загиблими захисниками України.
Організатори зазначають, що це був останній забіг у цьому році. Забіг відбувся в Потоках на аеродромі.
Кожен з учасників міг обрати комфортну дистанцію: 5, 10, 15 та 21.1 км. Після забігу учасники отримали пам’ятні медалі зі своїм іменем і часом.
Серед учасників були й патрульні Кременчука, які у повній амуніції пробігли 10 км.
Бігли також рятувальники та нацгвардійці.
Як пройшов забіг - дивіться у фоторепортажі фотокора ТЪ Артема Коваленка.