Останній забіг року: кременчужани заполонили аеропорт Потоки

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 437

Сьогодні, 4 грудня, відбувся забіг Steel runners trail half marathon. Захід розпочався з виконання славню та хвилини мовчання за загиблими захисниками України.

Організатори зазначають, що це був останній забіг у цьому році. Забіг відбувся в Потоках на аеродромі.

Кожен з учасників міг обрати комфортну дистанцію: 5, 10, 15 та 21.1 км. Після забігу учасники отримали пам’ятні медалі зі своїм іменем і часом.

Серед учасників були й патрульні Кременчука, які у повній амуніції пробігли 10 км.

Бігли також рятувальники та нацгвардійці.

Як пройшов забіг - дивіться у фоторепортажі фотокора ТЪ Артема Коваленка.