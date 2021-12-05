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Кременчук, Спорт, Афіша

25 грудня у Кременчуці відбудеться чемпіонат з тхеквондо ВТФ

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 176

 

Змагання відбудуться серед молодших юнаків, юнаків, кадетів, юніорів та молоді

25 грудня відбудеться чемпіонат Кременчука з тхеквондо ВТФ. Змагання пройдуть серед молодших юнаків, юнаків, кадетів, юніорів та молоді. Початок змагань о 10.00 у КДЮСШ ім Володимира Кисельова. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: тхеквондо
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