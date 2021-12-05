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Надзвичайні новини

ДТП на Полтавщині - дві людини загинуло

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 799

 

Ще троє осіб зазнали травми

Близько 17:50 на виїзді з м. Миргород 18-річний водій автомобіля «ВАЗ 2106», 2003 року народження, не впорався з керуванням та допустив з'їзд у кювет. Про це повідомляє пресслужба поліції. 

 

Як наслідок, керманич та ще двоє неповнолітніх (10-тирічний хлопець та 17-тирічна дівчина років) отримали травми та були ушпиталені каретою швидкої допомоги до медичного закладу для надання невідкладної допомоги.

Інша дорожньо-транспортна пригода сталася 4 грудня, близько 19 години, поблизу села Петракіївка Лубенського району (Хорольська тергромада).

 

Попередньо встановлено, що водій легковика «Opel», 2000 року народження, допустив наїзд на пішохода, 1977 року народження. В результаті дорожньо-транспортної пригоди пішохід отримав тілесні ушкодження та був доставлений до реанімаційного відділення Хорольської лікарні, де невдовзі помер.

Ще одна ДТП сталася близько 20:00 на автодорозі Машівка-Карлівка, поблизу с. Ваці Полтавського району. Поліцейськими попередньо встановлено, що водій автомобіля «ВАЗ 21063» здійснив наїзд на місцеву жінку-пішохода, 1964 року народження. Як результат, жінка отримала чисельні травми ту була доставлена до реанімаційного відділення обласної лікарні, де через кілька годин померла.
За вказаними фактами відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1 та 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють обставини ДТП.

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Автор: Альона Душенко
Теги: ДТП
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