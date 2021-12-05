6 грудня частина Кременчука залишиться без світла
Сьогодні, 15:05
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Причина - проведення заздалегідь запланованих ремонтних робіт
«Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про тимчасові відключення електроенергії 6 грудня. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.
З 6.00 до 18.00 буде відсутня електроенергія за адресами:
- вул. Чкалова,
- пров. Сінний,
- пр. Приозерний,
- туп. Проточний
З 8.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Володимира Винниченка,
- туп. Айвазовського
- вул. Житлобудівна,
- вул. Вагонна,
- вул. Кохнівська,
- пров. Житлобудівний,
- пров. Деповський,
- пров. Межовий,
- пр. Житлобудівний,
- 1-й пр. Кохнівський,
- 2-й пр. Кохнівський,
- 3-й пр. Кохнівський,
- 1-й туп. Парковий,
- 2-й туп. Парковий
- вул. Кооперативна,
- вул. Сєдова,
- вул. Раїси Кириченко,
- вул. Проектна,
- вул. Лугова,
- вул. Гійома Боплана,
- вул. Цимлянська,
- вул. Каховська,
- вул. Громадянська,
- пров. Градизький,
- пров. Бакинський,
- пров. Західний,
- пров. Бригадний,
- пров. Зв'язковий,
- пров. Нечая,
- пр. Бригадний,
- пр. Липневий
- вул. Марка Вовчка,
- вул. Некрасова,
- вул. Размислова
- вул. Олексія Древаля,
- вул. Великокохнівська,
- пров. Великокохнівський
- вул. Переяслівська,
- вул. Сумська,
- вул. Підгірна,
- вул. Піщана,
- вул. Хорольська,
- вул. Кріворудна,
- пров. Піщаний
- вул. Східна,
- вул. Добролюбова,
- вул. Шкільна,
- вул. Радищева,
- пров. Рилєєва,
- пров. Чернишевського,
- пров. Правобережний
- вул. Володимира Вернадського,
- вул. Чернишевського,
- вул. Рилєєва,
- вул. Портова,
- вул. Лейтенанта Дніпрова, 6а,
- вул. Манагарова, 30,
- вул. Східна,
- пров. Декабристів
- вул. Кавалерійська,
- вул. Остапа Вишні,
- вул. Академіка Герасимовича,
- вул. Сергія Єфремова,
- вул. Гайдамацька,
- вул. Тіниста,
- вул. Олександрійська,
- пров. Транспортний,
- пров. Шкільний
- вул. Художня, Івасюка,
- пров. Яблуневий,
- пров. Художній,
- пров. Докучаєва,
- пр. Старицького
- вул. лікаря О.Богаєвського,
- вул. Сущінського,
- вул. Лєвуна,
- вул. Гранітна,
- вул. Бетонна,
- пров. Солдатський,
- пров. Червоний