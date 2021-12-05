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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці 8 нових випадків COVID-19 - 4 невакцинованих померли

Сьогодні, 21:21 Переглядів: 460

  

Одужало 15 пацієнтів

Сьогодні, 5 грудня, у Кременчуці зареєстрували 8 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Захворіли три жінки віком від 58 до 82 років, чотири чоловіка віком від 63 до 76 років та одна дитина віком 1 рік.

Із вперше виявлених випадків захворювання 4 пацієнта перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 4 - лікуються в інфекційних шпиталях, із них жодного вакцинованого.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 188 пацієнтів. По всіх випадках проводиться епідемічне розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.
Одужало 15 пацієнтів.
На жаль, померло 4 пацієнти: дві жінки віком 71 і 82 роки та два чоловіка віком 68 і 77 років. Із числа померлих пацієнтів - жодного вакцинованого.
Всього зареєстровано 16 582. Одужало 13 875. Померло 554

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Автор: Альона Душенко
Теги: коронавірус
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