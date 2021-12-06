«Шляхами Донбасу»: ТЪ побував у музеї, який варто відвідати кожному

Сьогодні, 07:31 Переглядів: 245

«Кременчуцький ТелеграфЪ» відвідав музей АТО у Дніпрі й радить за можливості кременчужанам завітати до цього музею під відкритим небом

До Дня Збройних Сил України ТЪ розповість про один з унікальних музеїв України просто неба, який варто відвідати кожному.

Музей АТО розгорнувся у центрі Дніпра й замає площу близько 1000 кв м. Цього року музею виповнилося 5 років. Пройшовши кілька кроків ти опиняєшся між простреленими дорожніми вказівками, БТР, зеніткою, автівкою. Цю техніку з передової привезли військові.

Потрапляючи сюди ти занурюєшся у вир війни, де земля пошматована воронками від градів, де стікають кров’ю твої земляки, які ще вчора сиділи з тобою за одною партою, гуляли сусідньою вулицею та дивилися на ті ж будинки та дерева, що і ти.

Дорога війни йде від першого виниклого блок-поста до розбитої автобусної зупинки у селі Піски. Дорожні вказівники – хронологія подій на сході України. Частина з цих знаків привезли із передової.

Серед іншого – башта танку, що «брав участь» в обороні Донецького аеропорту. Весь екіпаж тоді загинув. А броньовану реліквію передали хлопці з 93-ї бригади, каже керівник Музею АТО Вадим Якушенко.

Сплетіння металу проростає листям крізь розбиту «таблетку» швидкої допомоги, а поруч між залишками розбитого авто – проростають соняхи, як символ світлого майбутнього

Поруч знаходиться скульптура «Вдячність», присвячена історії порятунку дитячого життя українським воїном Іваном Погорілим у пекельному «Іловайському котлі». Єднання мужності та сердечності, ось що символізує воїнів захисників.

Цікаво, що після відкриття – невідомі вкрали яблуко. За повернення яблука навіть пропонували винагороду, але порушників так і не вдалося знайти. Проте, все, що не робиться - на краще. Невідомі мешканці Дніпра оживили скульптуру. То живе яблуко покладуть у руку дівчинки, то цукерки… На День знань дівчинці зав’язують бантики або горнуть у прапор України.

У внутрішній експозиції музею АТО зберігається більше тисячі унікальних експонатів, які показують події останніх років на передовій. Тут інструменти медиків, які навчилися проводити унікальні операції, одяг капеланів, шеврони добровольців, афіші волонтерських акцій, фото військових кореспондентів, дитячі малюнки.

Є особливо важка, з моральної точки зору, «Зала Пам’яті» – півтисячі портретів людей, які віддали на Донбасі свої життя, захищаючи Україну. Тут портрети й особисті речі військових: хрестик, кашкет, шеврон, лист від рідних, футбольна роза (шарф).

Також в музеї АТО створили вражаючий кінозал, де зображення передається на 360 градусів і відчувається «ефект присутності». На чотирьох стінах пропонується подивитися 24-хвилинний фільм, у якому в хронологічній послідовності представлені події останніх трьох років – від окупації Криму до сьогодення. Ти відчуваєш себе мешканцем Донбасу, який ховається від обстрілів у підвалі, далі намагається перетнути блок-пост з терористами, а далі обстріли та порятунок бійців під час російсько-української війни.

- Ми дякували їм ще тоді, важкої воєнної осені… Коли позаду залишилися Слов'янськ, Краматорськ, Шахтарськ, Савур-Могила, Іловайськ, знищені літаки ... Коли тримали Донецький аеропорт, відбивали Піски, Авдіївку, «Промку» коли вірили у швидку перемогу та дуже швидко зневірювалися. Коли ховали невпізнаних, зустрічали на колінах своїх, коли створювали, об'єднувалися, прагнули. Коли попереду було ще багато втрат і важких боїв, відступів та, навпаки, маленьких перемог. Зими були попереду. Становлення. Розвиток.

Вітаємо з Днем Збройних Сил України - невигадана наша гордість.