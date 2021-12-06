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Кременчук, Спорт

В Україні у 2023 році відбудеться чемпіонат світу з футболу серед школярів

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 198

 

Також відбудеться Всесвітня зимова Гімназіада

Україна здобула право на проведення двох міжнародних спортивних заходів у 2023 році – чемпіонату світу з футболу серед школярів улітку та Всесвітньої зимової Гімназіади. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

Прес-секретар Глави держави Сергій Никифоров розповів, що зимові та літні Гімназіади є наймасштабнішими всесвітніми спортивними заходами серед старшокласників. Їх проводить Міжнародна федерація учнівського спорту (ISF), яка об’єднує 129 країн.

- Це 55 видів активності, літніх і зимових. У нас, відповідно, буде зимова Гімназіада. Тисячі дітей з усього світу та їхні батьки приїдуть до України, зможуть побачити нашу країну. А для українців це можливість довести, що ми здатні провести й масштабніший захід, а саме – справжню дорослу Олімпіаду, про що раніше говорив Президент України, – сказав Сергій Никифоров.

Проведення Всесвітньої зимової Гімназіади – 2023 в Україні стане знаковою подією як для популяризації спорту, рухової активності та здорового способу життя серед учнівської молоді, так і для зміцнення авторитету нашої країни серед прогресивної цивілізованої світової спільноти.

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол
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