Мухи, міль та кишкова паличка: на підприємстві, що виготовляє напівфабрики, виявили антисанітарію

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 970

Під час позапланової перевірки потужності СК «Кропкрафт-груп», де виробляють та вводять в обіг домашні напівфабрики «Галя Балувана», що знаходяться у Полтаві за адресами вул. Європейська, 65 та вул. Станіславського, 14/2, фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області встановили порушення вимог законодавства у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів. Про це повідомили на сайті Держпродспоживслужби.

Зокрема, оператор ринку СК «Кропкрафт-груп» не надав жодного документа на м’ясо, рибу та інші харчові продукти, які використовується як інгредієнти для виготовлення пельменів, хінкалі, котлет, фаршированих перців та голубців, а також інформації про підприємства, з яких вона отримана.

Також суб’єкт господарювання «Кропкрафт-групп» не дотримується правил щодо гігієнічних вимог до потужностей харчової промисловості: у приміщенні цеху з виготовлення напівфабрикатів на вулиці Станіславського, 14/2 на стінах залишки монтажної піни, у стелі отвори, кухонний інвентар зберігається хаотично. У холодильниках, де знаходяться м’ясо, фарш, молочні продукти, соуси, відсутні засоби вимірювальної техніки та не дотримується товарне сусідство. Контейнери з харчовими відходами, будівельні матеріали зберігаються разом з овочами, крупами та панірувальними сухарями, а це спричиняє перехресне забруднення. Курячі яйця лежать у ящиках на підлозі, без дотримання температурно–вологісного режиму. У цеху повно мух та молі.

Аналогічна ситуація і на виробничих потужностях СК «Кропкрафт-групп», що за адресою Європейська, 65 у Полтаві. Харчові продукти зберігаються у непристосованому приміщенні: на підлозі та на полицях з порушенням товарного сусідства та умов зберігання, не контролюється температурний режим, відсутнє маркування на м’ясній продукції, яку купляють для виготовлення напівфабрикатів, працівники цеху не забезпечені спецодягом, хаотично зберігаються інгредієнти та побутові речі різноманітного призначення.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», під час перевірки відібрали зразки, аби перевірити їх на відповідність діючому законодавству про харчові продукти. За результатами лабораторних досліджень було виявили бактерії групи кишкової палички.

Оскільки виявлені порушення становлять загрозу для життя та здоров’я людини, відповідно до Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та пункту 3 частини четвертої статті 11, частини першої статті 67 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», спеціалісти управління Держпродспоживслужби Полтавщини ухвалили рішення про тимчасове припинення роботи підприємства з 1 грудня терміном на 10 робочих днів, а також вилучили майже 300 кг м’яса.

У підприємця є час для того, щоб усунути виявлені порушення і провести коригувальні дії, аби відновити роботу потужності. Перевірки тривають.