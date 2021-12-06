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Кременчук, Спорт, Кременчуг

«Кременчук» дозаявив нападника з досвідом гри в КХЛ

Сьогодні, 09:36 Переглядів: 124

 

Спортсмен дебютував у матчі з харків'янами

Хокейний клуб «Кременчук» дозаявив нападника з досвідом гри в КХЛ – 21-річчного Іллю Казьяніна (зріст 186 см, вага 84 кг). Про це повідомляє пресслужба кременчуцького клубу.

Новобранець кременчужан перейшов з білоруської «Ліди», де в 15 матчах Екстралізі цього сезону набрав 3 (1+3) очка. Усього в чемпіонаті Білорусі форвард у 72 поєдинках набрав 24 (11+13) балів, де виступав також за «Динамо-Молодечно», ХК «Могильов» та «Металург» (Жлобин).

Ілля входив до системи клубу КХЛ мінського «Динамо», за який провів 3 матчі та закинув 1 шайбу (відкрив рахунок у матчі з «Трактором» 5:3(3.10.2019)). Виступав за Юніорську збірну Білорусі на Чемпіонаті світу 2018 року у Топ дивізіоні, де в 5 зустрічах набрав 6 (1+5) очок при корисності +3. Гол забив команді Швейцарії (5:4), розпочавши камбек білорусів з рахунку 0:2. Грав ще та зробив п’ять передач з командами Канади, Росії, США, Фінляндії, Чехії… Казьянін з командою на тому турнірі пробилися до 1/4, де поступилися Фінляндії (2:5).

Ілля Казьянін під №89 дебютував за «містян» у переможному матчі з «Рулав Одд» (5:2).

ХК «Кременчук» в домашніх стінах здолав «Рулав Одд»
 
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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук Рулав Одд
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