72% дітей до року в Україні вакциновані від кору

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 10

Вакцинація рятує життя. Захистіть своїх дітей від кору

Кір - небезпечне вкрай заразне вірусне захворювання, що поширюється дуже швидко. 9 із 10 людей, з якими контактувала інфікована особа, теж захворіють, якщо вони не були щеплені.

Кір може мати серйозні ускладнення. Під особливою загрозою - діти віком до п’яти років. Серед ускладнень кору - запалення середнього вуха (отит), запалення дихальних шляхів (бронхіт), запалення легенів (пневмонія), запалення мозку (енцефаліт), діарея. Кір може спричинити навіть смерть.

Цей недуг небезпечний і для вагітних: він може стати причиною розвитку ускладнень, передчасних пологів чи мимовільного аборту (викидня).

Специфічного лікування від кору немає. Найкращий захист - вакцинація. В Україні комплексна вакцина від кору, паротиту і краснухи (КПК) внесена до Національного календаря профілактичних щеплень. Вона безпечна, ефективна і забезпечує тривалий захист. Діти отримують її безоплатно.

Перше щеплення у віці 1 року станом на 1 листопада отримали 71,9% дітей, а друге (у віці 6 років) - 74,7%.

Якщо з якихось причин ваша дитина не була вакцинована відповідно до Календаря профілактичних щеплень, зверніться по консультацію до лікаря.





Джерело: МОЗ України