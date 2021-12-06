У Світловодську судитимуть жінку, яка на смерть збила матір трьох дітей

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 612 Коментарів: 3

Сьогодні, 6 грудня, у Світловодському міськрайонному суді відбудеться засідання у судовій справі за звинуваченням Тетяни В., яка порушила правила дорожнього руху, що призвело до смерті людини. Голосуючий суддя Юлія Макарова.

Як раніше писав ТелеграфЪ, 1 вересня близько 4.00 у сусідньому місті сталася ДТП. Автомобіль врізався у стіну торговельного комплексу. Від отриманих травм пішоходка Марія Хівренко померла на місці. У загиблої залишилося троє дітей, наймолодшій дитині на момент аварії був лише місяць. Під час ДТП також травмувались двоє пасажирів легковика.