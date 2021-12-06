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Кременчук, Надзвичайні новини

У Світловодську судитимуть жінку, яка на смерть збила матір трьох дітей

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 612 Коментарів: 3

 

Засідання відбудеться після обіду

Сьогодні, 6 грудня, у Світловодському міськрайонному суді відбудеться засідання у судовій справі за звинуваченням Тетяни В., яка порушила правила дорожнього руху, що призвело до смерті людини. Голосуючий суддя Юлія Макарова. 

Як раніше писав ТелеграфЪ, 1 вересня близько 4.00 у сусідньому місті сталася ДТП. Автомобіль врізався у стіну торговельного комплексу. Від отриманих травм пішоходка Марія Хівренко померла на місці. У загиблої залишилося троє дітей, наймолодшій дитині на момент аварії був лише місяць. Під час ДТП також травмувались двоє пасажирів легковика.

Вів сина в 1-й клас, коли повідомили про смерть дружини: подробиці загибелі матері трьох дітей у Світловодську
У Світловодську Mazda насмерть збила пішоходку
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Автор: Альона Душенко
Теги: Світловодськ ДТП суд
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Коментарі: 3

1 392
hunter:
Сьогодні, 11:01

3 года условно?


6 0
288
LYuSIYa:
Сьогодні, 11:38

Цитата: hunter

3 года условно?

Та ну на... Не той випадок, маю надію.


4 0
207
adf007:
Сьогодні, 13:19

Цитата: hunter

3 года условно?

Может сначала и больше дадут на камеру, а потом по факту так и будет...

Судье надо ж кушать 


2 0

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