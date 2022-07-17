У КрНУ провели психологічний тренінг для маленьких кременчужан з собаками-обнімаками

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Фахівці кафедри психології, педагогіки та філософії Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського, 14 липня, спільно з полтавськими колегами провели тренінг для кременчуцьких дітей та їх батьків щодо роботи з терапевтичною іграшкою Хібукі. Зазначена терапевтична методика – важливий інструмент, який допомагає дітям впоратися з травмою війни. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького національного університету імМихайла Остроградського.

Тренінг проводили в укритті другого навчального корпусу університету – адже під час війни, під час повітряних тривог, саме в укриттях дітям доводиться сидіти годинами. Там їм буває сумно і страшно. Під час тренінгу психологи познайомили дітей та їх батьків з терапевтичною іграшкою Хібукі – плюшевою собакою-обнімакою, яка може вгамувати дитячу тривогу та страхи.

Понад 15 років тому Хібукі, або собаку-обнімаку, розробила команда досвідчених дитячих психологів Ізраїлю, які прагнули підтримати відновлення травмованих війною дітей. Плюшева собака з довгими кінцівками і сумним виразом обличчя має дивовижну цілющу силу для дітей, є важливим інструментом, який допомагає їм впоратися з травмою війни, що триває наразі в Україні. Граючись з плюшевим песиком, дитина переносить свої важкі емоції на Хібукі i в такий спосіб запускає процес відновлення після травми.

Та перш, ніж перейти до спілкування з Хібукі, діти-учасники тренінгу малювали. Психологи запропонували їм намалювати щось страшне; щось сміливе; а також дивне та смішне. Доцент кафедри психології, педагогіки та філософії КрНУ Ольга Літвінова так пояснила мету цієї вправи:

– Малювання – це безпечний метод, який дозволяє доторкнутися до травматичних переживань. Дуже часто дитина малює те, що не може розповісти словами. Через малюнок вона передає, що її хвилює. Малювання – це безпечне проживання травмуючих емоцій.

Психологи розповіли, що поняття «страшне» у кременчуцьких дітей наразі пов’язане з вибухами, вогнем, виттям сирен, повітряною тривогою. Страшні для них російські «орки», путін. Натомість поняття «сміливе» найчастіше діти пов’язували з Україною, яка переможе у війні. Вони малювали жовто-блакитне сердечко або жовто-блакитний прапор. Також під поняттям «сміливе» вони уявляли українських військових та своїх батьків, найперше тата.

Маленьким кременчужанам пощастило – їм подарували усіх собак-обнімак Хібукі, яких привезли на тренінг. Тепер у кожного малюка є власний плюшевий друг з терапевтичним ефектом. Цей спеціальний метод терапії, який успішно допомагав психологічному відновленню ізраїльських дітей, нині завдяки небайдужим волонтерам допомагає маленьким кременчужанам.