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Вперше за 5 місяців «Кремінь» зіграв вдома на стадіоні «Кремінь-Арені»

Сьогодні, 16:19 Переглядів: 18

 

Кременчуцька команда перемогла молодь з Олександрії 

Вчора, 16 липня, футбольний клуб «Кремінь» на стадіоні «Кремінь-Арена» зіграв товариський матч з «Олександрією» U-19. «Синьо-білі» вперше за останні 5 місяців провели матч вдома. Зауважимо, що останній домашні контрольний матч був напередодні повномасштабного наступу російської федерації, а саме – 16 лютого на турнірі Пожечевського. В рамках безпеки матч не афішували.

Зміни у тренерському штабі та питання стадіону: «Кремінь» вийшов з відпустки

Перед грою стало відомо, що тренером воротарів став добре відомий кременчуцьким вболівальникам Роман Чумак, який свого часу грав у Кремені. 

«Кремінь» - «Олександрія» U-19 - 4:1

Голи: ГНП 19, Куць (38, з пенальті), ГНП (49, з пенальті), Галата 71 - ?  70

«Кремінь»: Єрмолов (Музичка, 46), Азізов (ГНП, 46), ГНП (Пилипенко, 46), Сидоренко (ГНП, 46), Товкач (Ульянко, 46), Панчишин (Жданович, 46), ГНП (ГНП, 46), Галоян (П’ятибрат, 46), Савіцький (ГНП, 46), ГНП (Галата, 46), Куць (Вівдич, 46). В.о. головного тренера: Роман Локтіонов

«Кремінь» першим відкрив рахунок. Гравець на перегляді реалізував вихід один на один. На 30 хвматчу Івн Куць мав чудовий шанс зрівняти рахунок у матчі, проте пробив у голкіпера. За кілька хвилин змарнував свій шанс Сімон Галоян, який пробив повз ворота. До перерви «Кремінь» подвоїв рахунок. Гості сфолили на Андрії Савіцькому, якй проривався до воріт «Олександрії»., а Іван Куць точно виконав пенальті – 2:0.

У другому таймі на поле повністю вийшов оновлений склад «Кременя». Гра розпочалася з ще одного пенальті у ворота «Олександрії». Після того як сфолили на Денисі Галаті, до виконання 11-метрової позначки підійшов гравець на перегляді, який збільшив відрив у рахунку – 3:0.  На 70 хвилині гості змогли скоротити відставання – 3:1. А за хвилину «синьо-білі» забили ще один гол – Денис Галата зіграв на добиванні – 4:1.

Після гри тренер Роман Локтіонов зауважив, що не варто дивитися на попередні результати, адже в команді було багато переселенців, які тримали форму.

- Щодо сьогоднішнього матчу, то було багато моментів. Гравці виконали те, що ми просимо від них у тренувальному процесі: контролювати м’яч, шукати вільні зони та інше. Все, що ми награємо, вони сьогодні виконували. Так, функціонально ще важко, грали по 45 хвилин, але до чемпіонату ще час є - наберемо.

- З гравців, які перебувають на перегляді Вас хтось вразив?

- Так, є один. Прізвище називати не буду, тому що він ще на перегляді, але 90%, що ми його підпишемо. Щодо інших хлопців, у нас ще є час, матч із «ЛНЗ», тому будемо визначатися. Ще будуть приїжджати футболісти. У нас є певна позиція на яку ми шукаємо виконавця.

- На даний час у команді є травмовані?

- Загалом всі здорові. Були перед грою мікротравми, але вони не суттєві. Лісняк Радіон вже тренується в загальній групі. Але сьогодні ми його поберегли.

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
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