Російське військо готується до нового етапу наступу, - розвідка

Сьогодні, 15:39 Переглядів: 335

При цьому загрозу з боку білорусі оцінюють як не дуже високу у порівнянні з лютим

Російські війська ведуть підготовку до нового етапу наступальних дій по всій лінії зіткнення. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі національного телемарафону, пише Еспресо.

За його даними, військова розвідка нині фіксує активність противника. При цьому це не тільки ракетні удари, які наносяться з повітря і з моря.

«Ми бачимо обстріли по всій лінії зіткнення, по всій лінії фронту, йде активне застосування тактичної авіації, штурмових вертольотів. Тобто так, дійсно, є певна активізація противника вздовж усієї лінії фронту. Однозначно зараз іде підготовка до наступного етапу наступальних дій», - сказав Скібіцький.

роза з боку білорусі нині оцінюють як не дуже високу у порівнянні з лютим.

«Загроза є. Зараз її рівень не такий високий, як це було в лютому, але з часом вона може зрости. Якщо говорити про потужні ударні угруповання, насамперед російські, які були створені у лютому, перед вторгненням, на сьогодні таких ознак немає. Але ми не виключаємо, що в подальшому, в залежності від успіху, який матиме ворог на нашій території, можливе перегрупування і посилення російської присутності на території білорусі", - зазначив представник Головного управління розвідки.