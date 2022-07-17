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ОПЗЖ оскаржила рішення суду про заборону її діяльності

Сьогодні, 14:37 Переглядів: 275

 Рішення КАС Верховного Суду, як суду апеляційної інстанції, є остаточним і подальшому оскарженню не підлягає

Партія «Опозиційна платформа - За життя» оскаржила в апеляційному суді рішення   про заборону її діяльності. Про це  повідомила  уповноважена Верховної Ради України у Конституційному Суді  Ольга Совгиря (фракція «Слуга народу»).

За її інформацією, політична партія«Опозиційна платформа - За життя»(ОПЗЖ) оскаржила в апеляційному порядку рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду від 20.06.2022 року, відповідно до якого партію було заборонено з передачею всього її майна у власність держави.

Як зазначила Совгиря, відповідно до статті 289-3 КАСУ, апеляційні скарги в цій категорії справ підлягають розгляду Касаційним адміністративним судом у складі Верховного Суду протягом одного місяця після відкриття апеляційного провадження. Рішення КАС Верховного Суду як суду апеляційної інстанції є остаточним і подальшому оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, у Кременчуці після заборони ОПЗЖ   на пленарному засіданні позачергової XVI сесії Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області VIII скликання голова фракції політичної партії «Опозиційна платформа – за життя» і депутати, які входили до її складу, повідомили про вихід із партії та розпуск фракції. Після розпуску фракції 7 депутатів увійшли до нової депутатської  групи «Мій Кременчук».

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Автор: Олеся Данилова
Теги: ОПЗЖ суд
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