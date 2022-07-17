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Тільці очікуйте веселих друзів, а раки – перегляньте графік: гороскоп на тиждень

Сьогодні, 18:08 Переглядів: 302

 Які дні протягом тижня будуть сприятливими, а які – ні

Овен (21.03-20.04)

Перестаньте боротися за визнання оточуючими ваших старих заслуг, краще нацiлюйтеся на новi досягнення. Середина тижня - вiдмiнний час для нових дiлових знайомств. Не намагайтеся насильно ощасливити близьких.

Тілець (21.04-21.05)

Перiод апатiї залишиться у минулому, оточуючi злякаються вашої енергiї, з якою ви кинетеся завойовувати свiт. Але iмпульсивнiсть може вас пiдвести. У вихiднi до вас можуть прийти веселi друзi.

Близнюки (22.05-21.06)

Збувається все, про що мрiєте: у будь-якому товариствi ви притягаєте погляди протилежної статi, умiєте невимушено i легко вести розмову i все встигаєте. Ще трохи розсудливостi - i свiт бiля ваших нiг!

Рак (22.06-23.07)

Головна формула вашого успiху - умiння спiлкуватися з людьми. Обставини на вашому боцi. Знайомтеся, обмiнюйтеся iдеями, просувайтеся вперед i нiчого не бiйтеся. Не засиджуйтеся в чотирьох стiнах.

Лев (24.07-23.08)

Не смикайте долю за хвiст. На перше мiсце поставте вiчнi цiнностi. Перегляньте графiк життя, не перенапружуйтеся. Не забувайте говорити «спасибі» долi i близьким людям.

Діва (24.08-23.09)

Настав час штурму нових висот. Не соромтеся блиснути своїми знаннями i умiннями. Уважно прислухайтеся до нових пропозицiй, всi починання повиннi бути продуманi. Ну i близьким теж хочеться вашої уваги.

Терези (24.09-23.10)

Дiйте активно, з вогником, але не крокуйте напролом - i ви досягнете успiху. Не варто витрачати свої сили на те, щоб показати, що вам все пiд силу. Домашнi завжди зрозумiють i пiдтримають вас.

Скорпіон (24.10-22.11)

Налаштуйтеся на практичну дiяльнiсть i зосередьтесь на результатi. Вашi мрiї чекають свого втiлення. Тримайте себе в руках, якщо не бажаєте мати бiльше ворогiв, нiж друзiв.

Стрілець (23.11-21.12)

У цей перiод ви нi за що не упустите своєї вигоди. Скрiзь вас чекають новi друзi i новi перспективи. Доля обiцяє успiх у сферi роботи, тому про справи не забувайте.

Козеріг (22.12-20.01)

У вас хороша iнтуїцiя, швидка реакцiя, i ви можете скористатися своїм i чужим досвiдом. Завжди знайдуться люди, якi пiдтримають вас. Дихайте повними грудьми i вбирайте всi фарби життя.

Водолій (21.01-19.02)

Потрiбнi контакти, пiдтримка друзiв вам забезпеченi, якщо ви дiяльнi i не витрачаєте часу. Не сумнiвайтеся в своїх силах, але й не вживайте їх на шкоду iншим. Цей час перелому у вашому життi.

Риби (20.02-20.03)

Бурхливi подiї очiкуються в особистому життi. Непримиренна позицiя i претензiї до людей можуть сильно ускладнити навiть перевiренi часом вiдносини. Дорожiть тим, що маєте.

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Автор: Альона Душенко
Теги: гороскоп
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