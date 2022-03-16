Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Росіяни скинули надпотужну бомбу на драмтеатр Маріуполя

Сьогодні, 18:42 Переглядів: 362

  

Там ховалася тисяча людей

Окупаційні війська росії скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися біженці, які втратили домівку. Про це повідомляє міськрада Маріуполя та полк Азов. 

- Сьогодні рашисткі війська цілеспрямовано та цинічно знищили Драматичний театр у самому серці Маріуполя. Літак скинув бомбу на будівлю, де ховалися сотні мирних маріупольців. Оцінити масштаб цього жахливого та нелюдського вчинку поки що неможливо, бо в місті тривають обстріли житлових кварталів. Відомо, що після бомбардування зруйнувалася центральна частина Драматичного театру, а уламками завалило вхід у бомбосховище, що знаходилося в будівлі. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Неможливо підібрати слова, якими можна було б описати рівень жорстокості та цинізму, з яким російські окупанти знищують мирне населення українського міста біля моря. У прицілі ворога залишаються жінки, діти, люди похилого віку. Це абсолютно беззбройні мирні люди. Очевидно, що єдиною метою російської армії є геноцид українського народу, - повідомляє пресслужба мерії Маріуполя.

 

- За інформацією від очевидців стало відомо, що російські окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр.

Драмтеатр, культурний центр міста, було визначено місцем збору біженців, які втратили житло та засоби для існування. Окупанти не могли цього не знати, адже це було офіційно визначене місце, - повідомили в Азові. 

Як відомо, в театрі переховувалось майже тисяча цивільних маріупольців. На теперішній час не відома кількість загиблих та поранених. Багато маріупольців ховались в театрі з маленькими дітьми.

Цей театр був прихистком, в якому рятувались від безперервних обстрілів жителі блокадного Маріуполя".

Скільки під завалами загиблих – невідомо, оскільки йдуть жорстокі бої. 

0
Автор: Альона Душенко
Теги: Маріуполь війна
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх