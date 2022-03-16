Росіяни скинули надпотужну бомбу на драмтеатр Маріуполя

Сьогодні, 18:42 Переглядів: 362

Окупаційні війська росії скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися біженці, які втратили домівку. Про це повідомляє міськрада Маріуполя та полк Азов.

- Сьогодні рашисткі війська цілеспрямовано та цинічно знищили Драматичний театр у самому серці Маріуполя. Літак скинув бомбу на будівлю, де ховалися сотні мирних маріупольців. Оцінити масштаб цього жахливого та нелюдського вчинку поки що неможливо, бо в місті тривають обстріли житлових кварталів. Відомо, що після бомбардування зруйнувалася центральна частина Драматичного театру, а уламками завалило вхід у бомбосховище, що знаходилося в будівлі. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Неможливо підібрати слова, якими можна було б описати рівень жорстокості та цинізму, з яким російські окупанти знищують мирне населення українського міста біля моря. У прицілі ворога залишаються жінки, діти, люди похилого віку. Це абсолютно беззбройні мирні люди. Очевидно, що єдиною метою російської армії є геноцид українського народу, - повідомляє пресслужба мерії Маріуполя.

- За інформацією від очевидців стало відомо, що російські окупаційні війська скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр.

Драмтеатр, культурний центр міста, було визначено місцем збору біженців, які втратили житло та засоби для існування. Окупанти не могли цього не знати, адже це було офіційно визначене місце, - повідомили в Азові.

Як відомо, в театрі переховувалось майже тисяча цивільних маріупольців. На теперішній час не відома кількість загиблих та поранених. Багато маріупольців ховались в театрі з маленькими дітьми.

Цей театр був прихистком, в якому рятувались від безперервних обстрілів жителі блокадного Маріуполя".

Скільки під завалами загиблих – невідомо, оскільки йдуть жорстокі бої.