У Кременчуці стало більше бездомних тварин, які потрапляють до «Спецсервісу»: як їм допомогти

Інколи люди, тікаючи від війни, залишають чотирилапих друзів. А котам та собакам теж потрібна допомога і турбота
Війна, яку розв'язала росія, ламає не лише людські життя, а й нівечить долі тварин. Їх інколи, на жаль, залишають господарі, виїжджаючи з міста.
У Кременчуці стало більше чотирилапих безхатченків, констатує Марина Кожушко, заступниця директора КП «Спецсервіс-Кременчук», яке опікується бездомними тваринами. Тимчасовий пункт перетримки підприємства на даний час переповнений – з вулиць забирають лише агресивних, хворих та виснажених. Але все одно доводиться шукати для них додаткові місця, бо вольєрів не вистачає, розповіла Марина Кожушко «Телеграфу».
Для нових мешканців потрібна і їжа, і матеріали для облаштування місць: піддони дерев’яні або пластикові.
Вона також повідомила, що готові допомоги польські волонтери – мають намір забрати до себе частину тварин.
Але більшість вихованців притулку (точніше – пункту перетримки) залишиться тут, з нами під час війни.
Не залишайтесь байдужими. Не залишайте своїх тварин напризволяще. Допомагайте чотирилапим безхатькам. На даний час КП «Спецсервіс-Кременчук» не приймає відвідувачів – тобто не можна пройти на територію та подивитися на тварин, улюбленця погодувати собак особисто.
Проте допомогу приймають в адмінбудівлі підприємства на вул. Горького, 48/75, з 8.00 до 17.00.
Крім того, вибрати собі тварину, щоб взяти додому, все одно можна: за допомогою картотеки та фото, які є на підприємстві. Війна – це час виявляти людяність і заводити друзів!
Телефон «Спецсервісу»: 067-203-21-97 – можна уточнити конкретні потреби, наприклад, по медикаментах.