У Кременчуці стало більше бездомних тварин, які потрапляють до «Спецсервісу»: як їм допомогти

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 266

Інколи люди, тікаючи від війни, залишають чотирилапих друзів. А котам та собакам теж потрібна допомога і турбота

Війна, яку розв'язала росія, ламає не лише людські життя, а й нівечить долі тварин. Їх інколи, на жаль, залишають господарі, виїжджаючи з міста.

У Кременчуці стало більше чотирилапих безхатченків, констатує Марина Кожушко, заступниця директора КП «Спецсервіс-Кременчук», яке опікується бездомними тваринами. Тимчасовий пункт перетримки підприємства на даний час переповнений – з вулиць забирають лише агресивних, хворих та виснажених. Але все одно доводиться шукати для них додаткові місця, бо вольєрів не вистачає, розповіла Марина Кожушко «Телеграфу».

Для нових мешканців потрібна і їжа, і матеріали для облаштування місць: піддони дерев’яні або пластикові.

- Приймаємо все: сухий корм, м’ясні обрізки, крупу, кашу, медикаменти. Дуже потрібні матраци, ковдри та теплі речі. Зараз ми із дерев’яних піддонів збираємо місця, де можна тримати собак, ставимо, де можна. Їх треба утеплити. Війна війною, а ми на своєму місці. Теж будемо «воювати», як можемо – приймати тварин. Нещодавно вигнали на вулицю старого собаку. З ланцюгом… Стоїть бідний-нещасний. Покинутих, хворих, старих, сліпих – приймаємо. Здорових з вулиці – ні, бо нікуди, - розповідає керівниця «Спецсервісу».

Вона також повідомила, що готові допомоги польські волонтери – мають намір забрати до себе частину тварин.

Але більшість вихованців притулку (точніше – пункту перетримки) залишиться тут, з нами під час війни.

Не залишайтесь байдужими. Не залишайте своїх тварин напризволяще. Допомагайте чотирилапим безхатькам. На даний час КП «Спецсервіс-Кременчук» не приймає відвідувачів – тобто не можна пройти на територію та подивитися на тварин, улюбленця погодувати собак особисто.

Проте допомогу приймають в адмінбудівлі підприємства на вул. Горького, 48/75, з 8.00 до 17.00.

Крім того, вибрати собі тварину, щоб взяти додому, все одно можна: за допомогою картотеки та фото, які є на підприємстві. Війна – це час виявляти людяність і заводити друзів!

Телефон «Спецсервісу»: 067-203-21-97 – можна уточнити конкретні потреби, наприклад, по медикаментах.