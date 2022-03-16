Надійний тил - запорука успіху: як Кременчук згуртувався в боротьбі за незалежність України

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 553

У нас найсмачніші пиріжки, теплі ковдри та успіхнені дівчата, які вдень та вночі ліплять пиріжки та турбуються про наших військових

Третій тиждень українські військові стримують навалу російської орди. Поки захисники під обстрілами виборюють незалежність України - в тилу Кременчук приймає вимушених переселенців та готує смаколики для воїнів.

На базі нашого видання «Кременчуцький ТелеграфЪ» з новою силою запрацював волонтерський штаб. Цього не можливо було б досягти без підтримки чудового колективу магазину «Принцип» та місцевих підприємців. Їх дуже багато й кожен виконує свій обсяг роботи. Якби не вони та небайдужі кременчужани, нам би нічого не вдалося. Давайте знайомитися й дякувати їм поближче:)

Магазини Принцип приймають допомогу від населення. Дівчата у магазинах все перебирають, сортують та передають нам. Адміністрація "Принцип" допомагає товарами, які є в магазинах, коштами, якщо це потрібно, закуповують необхідні продукти та речі.

Місця збору допомоги:

магазин Принцип вул. Шевченка, 32

магазин Принцип, просп. Лесі Українки, 39

магазин Принцип, вул. Манагарова, 1

магазин Роксолана, вул Перемоги, 26

магазин Художник, вул. Перемоги, 4

Дівчата з Ukrainian smak, які частували на святкових ярмарках шашликами та іншими смаколиками, перепрофілювалися та стали готувати для військових, тероборони, переселенців. Це й борщ, суп, каші, пиріжки, вареники, узвар та багато поживних страв.

І якщо у дівчат закінчується борщовий набір, то ми закликаємо небайдужих мешканців міста приносити нам продукти і відчуваємо неймовірну підтримку. 1000 разів вам дякуємо.

Коли стало питання, в чому доставляти страви хлопцям, то магазин Авоська не вагався ні хвилини і віддав нам всі відра, які тільки лишилися на складі.

Дуже часто ми отримуємо списки від військових з проханням придбати для них дуже важливі речі. Коли в цьому списку є навісні замки, то ми звертаємося до магазину "Сейфи та замки", де нам не відмовляють та надають їх безкоштовно.

Зараз дуже важко придбати спальники та каримати, їх майже немає. А весна не поспішає, хлопцям холодно. Тому вирішили зігрівати наших ангелів-охоронців ковдрами. Сьогодні хлопці з Мобі-опт закупили та передали нам 72 ковдри, подушки та рушники для військових.

До збору продуктів долучилася школа №23. Адміністрація, вчителі, їх учні та батьки, жителі району передали нам цілу Газель харчових продуктів. Частина з них поїде на передову, в "горячих точках" дуже не вистачає харчів. Частину віддали дівчатам з Ukrainian smak, які будуть тішити смаколиками наших військових, тероборону, допомагати людям, які втратили свою домівку.

Школа 12 відкрила збір необхідних речей. Вони постійно передають нам ковдри, подушки, продукти харчування, медикаменти для військових.

Надають допомогу й мешканці найближчих сел Кременчуцького району. Вони привозять необхідні продукти харчування й ми відчуваємо також їх підтримку та допомогу.

Ми дуже вдячні кожному, хто долучається до допомоги. Іноді вона не просто необхідна, а іноді життєво важлива.