У Кременчуці волонтери організували «бістро» для переселенців

При Центрі тимчасового розміщення переселенців, що на вулиці Маяковського, у сусідньому гуртожитку, де теж нині селять людей, волонтери організували гаряче харчування. Їдальня нагадує кафе-бістро: тут пропонують кілька страв на вибір: і перше, і друге, і кілька видів салатів (в основному, консервація, яку щедро нанесли небайдужі містяни). Можна взяти їжу і з собою: цією опцією активно користуються ті, хто не залишається в гуртожитку, а знаходить квартиру у Кременчуці.
Пункт харчування дуже доречний, адже багато хто з людей так поспішає виїхати з-під обстрілів, що в дорозі навіть не думає про їжу.
Організували харчування волонтери. Логістику продумав Юрій Білоус, а долучалися усі, хто хотів. Наприклад, Олександр та його дружина – кияни, які теж рятувалися від обстрілів. Приїхали до родичів у Кременчуці – тут долучилися до волонтерства.
Олександр привітно спілкується з вимушеними переселенцями – і видно, як у людей частково спадає напруження від теплого прийому та (по суті) домашньої їжі.
Юрій Білоус, організатор «бістро» для переселенців, каже, що спочатку починали готувати вдома на кухні. Потім «підтягнули» інших – і справа пішла.
До організації харчування для біженців долучилися люди різного віку. На вул. Майковського, 7, де розташована адміністрація Центру тимчасового розміщення переселенців, і куди вони звертаються в першу чергу, людей зустрічають гарячим чаєм зі смаколиками.
Пункт харчування діє на вул. Маяковського, 9. Тел. організатора: 068-040-30-71 - Юрій Білоус.