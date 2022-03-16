У Кременчуці волонтери організували «бістро» для переселенців

Сьогодні, 17:44 Переглядів: 638

Їдальня діє прямо в гуртожитку, де розселяють біженців або скеровують до інших помешкань

При Центрі тимчасового розміщення переселенців, що на вулиці Маяковського, у сусідньому гуртожитку, де теж нині селять людей, волонтери організували гаряче харчування. Їдальня нагадує кафе-бістро: тут пропонують кілька страв на вибір: і перше, і друге, і кілька видів салатів (в основному, консервація, яку щедро нанесли небайдужі містяни). Можна взяти їжу і з собою: цією опцією активно користуються ті, хто не залишається в гуртожитку, а знаходить квартиру у Кременчуці.

Пункт харчування дуже доречний, адже багато хто з людей так поспішає виїхати з-під обстрілів, що в дорозі навіть не думає про їжу.

Організували харчування волонтери. Логістику продумав Юрій Білоус, а долучалися усі, хто хотів. Наприклад, Олександр та його дружина – кияни, які теж рятувалися від обстрілів. Приїхали до родичів у Кременчуці – тут долучилися до волонтерства.

- Використовуємо продукти, які приносили люди, ще в перші дні. Дещо закуповуємо з волонтерського фонду. Готуємо безпосередньо тут, є кухня. Залучаємо кухарів з місцевих ресторанів. Вони працюють на кухні, а ми – на роздачі. Організувалися самі по собі. Хтось мене запросив на нічну зміну, ми очікували людей з Харкова – хтось мав їх прийняти вночі.

Олександр привітно спілкується з вимушеними переселенцями – і видно, як у людей частково спадає напруження від теплого прийому та (по суті) домашньої їжі.

- Та, ми тут такі ще перелякані… А у вас так тепло, по-домашньому, і вибір – прямо як у ресторані, - дивується одна з харків’янок.

Юрій Білоус, організатор «бістро» для переселенців, каже, що спочатку починали готувати вдома на кухні. Потім «підтягнули» інших – і справа пішла.

- Люди підтяглися, долучаються й самі біженці, які не хочуть просто сидіти, а бажають допомогти. Допомагають, наводять лад, розвантажують машини. Намагаємося так організувати процес, усіх небайдужих, щоб допомагати один одному, - каже Юрій Білоус.

До організації харчування для біженців долучилися люди різного віку. На вул. Майковського, 7, де розташована адміністрація Центру тимчасового розміщення переселенців, і куди вони звертаються в першу чергу, людей зустрічають гарячим чаєм зі смаколиками.

Юрій Білоус та волонтерки, які пригощають біженців чаєм

Чим можна допомогти

Потрібні марміти для підігріву страв – з ними їдальня стане справжнім бістро.

– з ними їдальня стане справжнім бістро. Постійно потрібен глибокий одноразовий посуд та одноразові стакани.

та одноразові стакани. Користується попитом їжа, яку люди можуть взяти з собою в дорогу. Наприклад, пиріжки. Хто може спекти – посмажити на кухні – долучайтесь, приносьте!

Пункт харчування діє на вул. Маяковського, 9. Тел. організатора: 068-040-30-71 - Юрій Білоус.