Кременчуцька пенсіонерка померла від СOVID-19: яка ситуація в місті із захворюванням

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 1

Сьогодні в місті зареєстровано 13 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.

Захворіли п'ять жінок віком від 36 до 64 років, сім чоловіків віком від 27 до 82 років та одна дитина 16 років. Із вперше виявлених випадків захворювання дванадцять пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, один пацієнт перебуває на лікуванні в інфекційному шпиталі, не вакцинований.

Всього в інфекційних шпиталях лікується двадцять пацієнтів.

Одужало 133 пацієнта.

На жаль, померла жінка 87 років, не вакцинована Всього зареєстровано 23 829 Одужало 21 667 Померло 720