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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Терористи намагалися захопити Південноукраїнську АЕС: наші підірвали два мости

Сьогодні, 17:12 Переглядів: 349

 

Терористів відтіснити боєм

Російські військові намагалися захопити Південноукраїнську АЕС після того, як прорвалися на ЗАЕС, але українські військові зупинили наступ, підірвавши два мости і відтіснивши терористів боєм.

Про це в одному з інтерв'ю розповів виконувач обов’язків голови «Енергоатома» Петро Котін:

- Була дуже велика загроза – туди намагались прорватись, але їх відкинули, у Вознесенську їх зупинили. Там було підірвано два мости, щоб вони не пройшли. І наші військові прийняли бій та відкинули за Миколаїв. У них нічого не вийшло. Але вони дійсно намагались відразу після ЗАЕС захопити Південноукраїнську АЕС.

Ми усвідомлюємо, що треба бути готовими, що навіть коли ми їх виженемо, вони прийдуть знову. Нам треба бути готовими заздалегідь виконувати всі ті заходи, як на Південноукраїнській АЕС. Там врахували досвід і зупинили. Цього не змогли зробити на ЗАЕС – вони підійшли надто близько.

Петро Котін наголосив: те, що відбувається – захоплення мирних атомних об'єктів – це акт ядерного тероризму. Ніхто в світі такого ще не робив.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: uprom.info
Теги: електростанція захоплення війна бій
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