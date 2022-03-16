Збройні сили України взяли у полон майже тисячу російських військових

Україна взяла в полон близько тисячі російських військовослужбовців.
Про це Президент Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом.
Володимир Зеленський наголосив, що всі злочинці, які принесли страждання Україні і забрали життя людей, повинні бути притягнуті до відповідальності.
Нагадаємо, що головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан вирішив почати розслідування щодо скоєння Росією воєнного злочину й злочину проти людства в Україні.