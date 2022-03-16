Збройні сили України взяли у полон майже тисячу російських військових

Сьогодні, 16:59 Переглядів: 201

Про це Президент заявив під час зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду у Гаазі

Україна взяла в полон близько тисячі російських військовослужбовців.

Про це Президент Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом.

- Всі розуміють, що відбувається. Є люди, є до тисячі вже полонених, є свідки, є відеосвідчення, є все, — зауважив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що всі злочинці, які принесли страждання Україні і забрали життя людей, повинні бути притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, що головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан вирішив почати розслідування щодо скоєння Росією воєнного злочину й злочину проти людства в Україні.