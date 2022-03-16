Зеленський виступив перед Конгресом США та запропонував створити нове об'єднання - United for peace

Сьогодні, 16 березня, Президент України Володимир Зеленський виступив з промовою перед Конгресом США. У своєму зверненні глава держави закликав світ блокувати російські порти та вживати інших заходів, щоб зупинити Росію.
Зеленський попросив про гуманітарну безпольотну зону над Україною, а також попросив надати нашій країні системи ППО, включаючи С-300.
Крім того, глава держави закликав американські компанії залишити російський ринок, закрити американські порти для російських товарів. Тобто і надалі максимально посилювати санкції проти країни-агресора.
У виступі Зеленський також закликав до створення нової міжнародної організації – «Союзу відповідальних країн», здатного «негайно реагувати та робити все, щоб швидко досягати миру».
За його словами, союз має надавати усю необхідну допомогу протягом 24 годин.
Президент України підсумував свій виступ словами, що «сьогодні недостатньо бути лідером країни – сьогодні потрібно бути лідером світу». Він дав зрозуміти, що звертається до глави Білого дому Джо Байдена.
Законодавці США аплодували українському президентові, стоячи.
Після 11-хвилинної промови про те, що відбувається, про актуальну ситуацію на території України після трьох тижнів російського вторгнення, глава держави показав ролик про війну. Відео складено з кадрів мирного життя, що чергуються, з кадрами бомбардувань, обстрілів та їх наслідків.