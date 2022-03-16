Зеленський виступив перед Конгресом США та запропонував створити нове об'єднання - United for peace

Сьогодні, 16:41 Переглядів: 377

Сьогодні, 16 березня, Президент України Володимир Зеленський виступив з промовою перед Конгресом США. У своєму зверненні глава держави закликав світ блокувати російські порти та вживати інших заходів, щоб зупинити Росію.

- Ми повинні створити нові інструменти швидкого реагування та зупинити повномасштабне вторгнення Росії. Буде справедливо, якщо в наступні 24 години зло буде покарано, - сказав він.

Зеленський попросив про гуманітарну безпольотну зону над Україною, а також попросив надати нашій країні системи ППО, включаючи С-300.

Крім того, глава держави закликав американські компанії залишити російський ринок, закрити американські порти для російських товарів. Тобто і надалі максимально посилювати санкції проти країни-агресора.

У виступі Зеленський також закликав до створення нової міжнародної організації – «Союзу відповідальних країн», здатного «негайно реагувати та робити все, щоб швидко досягати миру».

- Війни минулого спонукали наших попередників створювати інституції, які повинні бути захищати нас від війни. Але... Вони не працюють. А отже, потрібні нові. Нові інституції. Нові союзи. Пропонуємо створити обʼєднання – U-24. United for peace. Союз відповідальних держав, які мають силу і совість, щоб зупиняти конфлікти. Негайно, — сказав Володимир Зеленський у зверненні до американського Конгресу.

За його словами, союз має надавати усю необхідну допомогу протягом 24 годин.

- Якщо треба – то зброю. Якщо треба – то санкції. Гуманітарну підтримку. Політичну підтримку. Фінанси. Усе, що необхідно, щоб зберегти мир. Щоб зберегти життя. Окрім цього, таке обʼєднання могло би надавати допомогу й тим, хто переживає стихійні лиха, техногенні катастрофи. Хто став жертвою гуманітарної кризи або епідемії, — зазначив Зеленський.

Президент України підсумував свій виступ словами, що «сьогодні недостатньо бути лідером країни – сьогодні потрібно бути лідером світу». Він дав зрозуміти, що звертається до глави Білого дому Джо Байдена.

- Сильний - не означає великий, сильний - це хоробрий, який готовий виборювати правду, мир і свободу , - завершив промову Зеленський.

Законодавці США аплодували українському президентові, стоячи.

Після 11-хвилинної промови про те, що відбувається, про актуальну ситуацію на території України після трьох тижнів російського вторгнення, глава держави показав ролик про війну. Відео складено з кадрів мирного життя, що чергуються, з кадрами бомбардувань, обстрілів та їх наслідків.