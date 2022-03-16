Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Зеленський виступив перед Конгресом США та запропонував створити нове об'єднання - United for peace

Сьогодні, 16:41 Переглядів: 377

 

Президент України пропонує створити «союз відповідальних країн» 

Сьогодні, 16 березня, Президент України Володимир Зеленський виступив з промовою перед Конгресом США. У своєму зверненні глава держави закликав світ блокувати російські порти та вживати інших заходів, щоб зупинити Росію.

- Ми повинні створити нові інструменти швидкого реагування та зупинити повномасштабне вторгнення Росії. Буде справедливо, якщо в наступні 24 години зло буде покарано, - сказав він.

Зеленський попросив про гуманітарну безпольотну зону над Україною, а також попросив надати нашій країні системи ППО, включаючи С-300.
Крім того, глава держави закликав американські компанії залишити російський ринок, закрити американські порти для російських товарів. Тобто і надалі максимально посилювати санкції проти країни-агресора.

У виступі Зеленський також закликав до створення нової міжнародної організації – «Союзу відповідальних країн», здатного «негайно реагувати та робити все, щоб швидко досягати миру». 

- Війни минулого спонукали наших попередників створювати інституції, які повинні бути захищати нас від війни. Але... Вони не працюють. А отже, потрібні нові. Нові інституції. Нові союзи. Пропонуємо створити обʼєднання – U-24. United for peace. Союз відповідальних держав, які мають силу і совість, щоб зупиняти конфлікти. Негайно, — сказав Володимир Зеленський у зверненні до американського Конгресу.

За його словами, союз має надавати усю необхідну допомогу протягом 24 годин.

- Якщо треба – то зброю. Якщо треба – то санкції. Гуманітарну підтримку. Політичну підтримку. Фінанси. Усе, що необхідно, щоб зберегти мир. Щоб зберегти життя. Окрім цього, таке обʼєднання могло би надавати допомогу й тим, хто переживає стихійні лиха, техногенні катастрофи. Хто став жертвою гуманітарної кризи або епідемії, — зазначив Зеленський.

Президент України підсумував свій виступ словами, що «сьогодні недостатньо бути лідером країни – сьогодні потрібно бути лідером світу». Він дав зрозуміти, що звертається до глави Білого дому Джо Байдена.

- Сильний - не означає великий, сильний - це хоробрий, який готовий виборювати правду, мир і свободу , - завершив промову Зеленський.

Законодавці США аплодували українському президентові, стоячи.

Після 11-хвилинної промови про те, що відбувається, про актуальну ситуацію на території України після трьох тижнів російського вторгнення, глава держави показав ролик про війну. Відео складено з кадрів мирного життя, що чергуються, з кадрами бомбардувань, обстрілів та їх наслідків.

 

1
Автор: Віктор Крук
Теги: війна президент Зеленский Конгрес США
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх