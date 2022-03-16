США і НАТО надіслали Україні радянські системи ППО та можуть надати суперсучасні дрони-вбивці

Сьогодні, 16:20 Переглядів: 1 072

Системи ППО були отримані від країн-партнерів НАТО та знаходяться «в дорозі» в Україну

США та їхні союзники по НАТО надсилають Україні кілька систем зенітно-ракетного комплексу для допомоги в обороні у війні з РФ.

Про це повідомив високопоставлений чиновник Сполучених Штатів, інформує CNN.

Комплекси включають мобільні системи протиповітряної оборони радянських часів SA-8, SA-10, SA-12 і SA-14. Радянський зенітно-ракетний комплекс SA-8 відомий у нас, як «Оса».

Ці зенітно-ракетні комплекси ППО мають менший діапазон висот, ніж система С-300, яку просила Україна, однак вони мають значно більшу дальність, ніж ракети «Стінгер», які раніше поставлялися в Україну.

А це дає можливість українським військовим вражати крилаті ракети ворога.

До того, такі ЗРК перебувають на озброєнні ВСУ, отже проблем з підбором розрахунків для таких комплексів не має бути.

Адміністрація президента США Джо Байдена також розглядає можливість надати Україні найсучасніші керовані ракети-безпілотники Switchblades. Вони здатні з великої відстані знищувати танки та артилерійські позиції ворога. Остаточного рішення поки немає, але Білий дім обмірковує такий варіант, розповіли виданню NBC News двоє представників американського Конгресу.

Switchblades – це розумні ракети, які оснащені камерами, системами наведення та вибухівкою. Їх можна запрограмувати і автоматично вражати цілі. Також вони можуть перебувати у повітрі певний час, як безпілотники і ударити по цілі у потрібний момент. За такі можливості американці називають ці ракети «дронами-камікадзе».

Switchblade літають набагато швидше за турецькі безпілотники Bayraktar, які успішно використовує Україна. Вони, найімовірніше, змогли би пробити системи протиповітряної оборони, якими Росія зараз захищає свої наземні сили, повідомляє NBC News.