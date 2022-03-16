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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Окупанти не виплачують компенсацій за вбитих мобілізованих з «ЛДНР» та спалюють тіла росіян

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 441

 

Про це на сторінці в фейсбук повідомляє Головне управління розвідки МО України

В тимчасово окупованому Луганську відкрито пункт видачі тіл загиблих «мобілізованих» жителів окупованих територій в магазині «Копійка». Видачею тіл займається так звана «поліція» російської окупаційної армії. При цьому, із документів родичам загиблих видають тільки свідоцтво про смерть та дозвіл на поховання. Жодних документів де, як і за яких обставин вони загинули — немає.

Родичам пояснюють, що жодних виплат за смерть мобілізованих з «ЛНР» і «ДНР» не передбачено навіть за наявності російського паспорта. Одночасно, родичам офіційно загиблих росіян обіцяно виплату 12 мільйонів рублів. Таке ставлення викликає обурення серед місцевого населення, втім «поліція» окупантів не зважає на ці настрої.

На тимчасово окупованих територіях Донецької області продовжується примусовий набір до складу 1 Армійського корпусу окупантів. Переважна частина «новобранців» відправляється в найгарячіші точки без відповідної підготовки. Здебільшого їх використовують на передовій для розчищення перешкод та риття окопів. Відзначається вкрай низький рівень забезпечення та брак їжі. Втрати серед «новобранців» сягають 70-80%.

Щоб приховати реальну кількість загиблих, окупанти використовують Донецький металургійний комбінат для спалення трупів місцевих «новобранців» і добровольців, які прибули з Росії. Точна кількість спалених невідома.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти крематорий загиблі
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