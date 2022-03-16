Кремль заявив, що Україна пропонує «шведську модель» нейтралітету - у Зеленського відповіли інакше

Сьогодні, 15:42 Переглядів: 411

«Говорячи голови путіна», коментуючи хід переговорного процесу, за старою звичкою не можуть відмовитись без брехні, перекручень та пропаганди.

Так, речник «володаря кремля» Дмитрій Пєсков заявив, що росія погодилась би на «шведську модель» для України як компроміс. В Офісі Президента України на це одразу відповіли, що модель може бути тільки «українською».

Перед тим помічник путіна Володимир Мединський, який представляє російську сторону на переговорах, стверджував, що Київ на перемовинах нібито пропонує австрійський або шведський варіант нейтралітету, маючи на увазі демілітаризовану державу з власною армією визначених розмірів. Він також поскаржився, що у переговорах немає зрушень у ключових для росії питаннях статусу Криму та Донбасу.

Перемовник української делегації, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив заяви з Росії спробою демонструвати ініціативу в переговорах та фактично заперечив твердження Мединського і Пєскова, що така пропозиція лунала від української сторони.

- Україна зараз у стані прямої війни з рф. Тому модель може бути тільки українською, і (йтися може) тільки про юридично закріплені гарантії безпеки - і жодні інші моделі чи варіанти, - заявив він у своєму телеграм-каналі.

Михайло Подоляк пояснив, що має на увазі жорсткі, «абсолютні» гарантії безпеки, які мають бути максимально дієвими, а не протокольними, як «будапештські», нагадуючі про декларативний Будапештський меморандум. Ці гарантії мають бути чітко визначеними та юридично завіреними. По суті, це гарантії максимально наближені до тих, що наразі мають країни НАТО.

- Це означає, що підписанти гарантій не залишаються осторонь у разі нападу на Україну, як зараз, і беруть активну участь на боці України та офіційно забезпечують нам негайні поставки необхідної зброї. По-друге, Україна більше не хоче залежати від бюрократичних процедур, які дозволяють або не дозволяють закривати небо від тих же крилатих ракет. Нам потрібні прямі, жорсткі гарантії того, що небо обов’язково буде закрите, - заявив Подоляк.

Він підкреслив, що Україна ніколи не була загрозою для своїх сусідів, «на відміну від цих сусідів», і саме тому хоче мати потужну групу союзників та чітко прописані гарантії безпеки.