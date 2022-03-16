Кремль заявив, що Україна пропонує «шведську модель» нейтралітету - у Зеленського відповіли інакше

Київ вимагає асолютних гарантій безпеки - у разі нападу закрите небо та участь гарантів у війні на боці України
«Говорячи голови путіна», коментуючи хід переговорного процесу, за старою звичкою не можуть відмовитись без брехні, перекручень та пропаганди.
Так, речник «володаря кремля» Дмитрій Пєсков заявив, що росія погодилась би на «шведську модель» для України як компроміс. В Офісі Президента України на це одразу відповіли, що модель може бути тільки «українською».
Перед тим помічник путіна Володимир Мединський, який представляє російську сторону на переговорах, стверджував, що Київ на перемовинах нібито пропонує австрійський або шведський варіант нейтралітету, маючи на увазі демілітаризовану державу з власною армією визначених розмірів. Він також поскаржився, що у переговорах немає зрушень у ключових для росії питаннях статусу Криму та Донбасу.
Перемовник української делегації, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив заяви з Росії спробою демонструвати ініціативу в переговорах та фактично заперечив твердження Мединського і Пєскова, що така пропозиція лунала від української сторони.
Михайло Подоляк пояснив, що має на увазі жорсткі, «абсолютні» гарантії безпеки, які мають бути максимально дієвими, а не протокольними, як «будапештські», нагадуючі про декларативний Будапештський меморандум. Ці гарантії мають бути чітко визначеними та юридично завіреними. По суті, це гарантії максимально наближені до тих, що наразі мають країни НАТО.
Він підкреслив, що Україна ніколи не була загрозою для своїх сусідів, «на відміну від цих сусідів», і саме тому хоче мати потужну групу союзників та чітко прописані гарантії безпеки.