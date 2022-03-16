Що потрібно ЗСУ та територіальній обороні Кременчука

Студенти були та залишаються рушійною силою змін та підтримкою держави. Наразі на базі Кременчуцького національного університету ім.М.Остроградського відкритий пункт волонтерської допомоги для територіальної оборони. Пресслужба КрНУ ім.М.Остроградського опублікувала список необхідної допомоги для наших захисників.
Пункт волонтерської допомоги КрНУ знаходиться за адресою: вул. Першотравнева, 20, аудиторія 2104 (2-й корпус, перший поверх).
Наразі волонтери пакують сухі пайки та відвозять їх військовим. Від них вони отримують новий перелік необхідних речей.
Список товарів:
Також необхідно:
- Бронижелети, каски, розгрузки (жилети)
- Медикаменти:
- Жарознижувальні препарати
- Знеболювальні препарати (бажано у шприцах)
- Шприци
- Вата
- Бинт
- Спирт етиловий
- Джгути, турнікети
Для облаштування укриттів:
Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.