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Кременчук, Допомога військовим

Що потрібно ЗСУ та територіальній обороні Кременчука

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 735

 

Список необхідного

Студенти були та залишаються рушійною силою змін та підтримкою держави. Наразі на базі Кременчуцького національного університету ім.М.Остроградського відкритий пункт волонтерської допомоги для територіальної оборони. Пресслужба КрНУ ім.М.Остроградського опублікувала список необхідної допомоги для наших захисників. 

У Кременчуцькому національному університеті збиратимуть допомогу теробороні

Пункт волонтерської допомоги КрНУ знаходиться за адресою: вул. Першотравнева, 20, аудиторія 2104 (2-й корпус, перший поверх).

Наразі волонтери пакують сухі пайки та відвозять їх військовим. Від них вони отримують новий перелік необхідних речей.

Список товарів:

  • Продукти довготривалого зберігання: (ковбаси, тушонка, консерви, чай, кава, згущене молоко у пакетах, шоколадні батончики, цукерки, консервація)
  • Вода питна
  • Крупи
  • Макарони
  • Зубна паста
  • Зубні щітки
  • Станки для гоління
  • Піна для гоління
  • Сигарети
  • Запальнички
  • Рушники з тканини
  • Папір туалетний

Також необхідно:
- Бронижелети, каски, розгрузки (жилети)

- Медикаменти:
- Жарознижувальні препарати
- Знеболювальні препарати (бажано у шприцах)
- Шприци
- Вата
- Бинт
- Спирт етиловий
- Джгути, турнікети

Для облаштування укриттів:

  • Ковдри
  • Подушки
  • Матраци
  • Автономні ліхтарі
  • Power bank
Також за бажанням можна переказати кошти на картку 5168757428075602 Шмельова А.С. (контактна особа волонтерського пункту КрНУ) для придбання бензину, дизпалива тощо.
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Автор: Альона Душенко
Теги: територіальна оборона КрНУ університет допомога волонтери
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