Внутрішні переселенці зможуть знятися з обліку та змінити місце проживання в Дії

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Міністерство соціальної політики та Міністерство цифрової трансформації планує удосконалити функціонал застосунку Дія для внутрішньо переміщених осіб

Мова йде про те, щоб ВПО могли через цей застосунок знятись з обліку та змінити адресу фактичного місця проживання при повторному переміщенні.

Крім того, ВПО, які подавали заяви через Дію до 30 квітня та не отримали довідку і допомогу, в разі повторного подання документів до органу соціального захисту або Центру надання адміністративних послуг зможуть отримати і те, й інше – з дати подачі заяви в Дії.

Нагадаємо, що у Кременчуці зареєстровано 25 тис. 776 людей.