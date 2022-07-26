Лікарня «Кременчуцька» отримала дерматом, який дозволить пересаджувати шкіру

Вчора, 20:05 Переглядів: 298

Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» отримала дерматом – медичне обладнання, яке використовують для пересадки шкіри, щоб можна було замінити уражену ділянку на здорову. Цей прилад за допомогою лез дозволяє зрізати верхній шар шкіри у пацієнта, щоб пересадити її на ту область, куди необхідно.

За словами заступника директора з медичної частини Олександра Коваленка, одна з пацієнток, яка постраждала після ракетного удару по ТЦ «Амстор», потребувала пересадки шкіри. Дерматом позичали у Гадячі, бо лікарня «Кременчуцька» раніше його не мала.

Дерматом для медзакладу придбали завдяки співпраці волонтера, ветерана медицини Кременчуцького району пана Геннадія (прізвище просив не вказувати) з українським музичним гуртом Jinjer, що наразі гастролює світом, збираючи стадіони на підтримку України. Це не перша допомога благодійників: раніше вони передали медичні матеріали в операційну.