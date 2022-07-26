На Полтавщині чоловік ухилявся від 240 годин громадських робіт

Сьогодні, 19:33 Переглядів: 67

Таке покарання призначив йому суд за вчинення майнових злочинів

На Полтавщині поліцейський офіцер громади встановив чоловіка, який ухилявся від виконання покарання і був у розшуку.

За даними Миргородського райвідділу поліції, чоловік ухилявся від покарання у вигляді 240 годин громадських робіт, призначеного судом за вчинення майнових злочинів.

Поліцейський офіцер Миргородської тергромади супроводив 29-річного чоловіка до територіального органу пробації, який забезпечить виконання кримінального покарання у вигляді суспільно корисних робіт.