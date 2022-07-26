На Полтавщині чоловік ухилявся від 240 годин громадських робіт

На Полтавщині поліцейський офіцер громади встановив чоловіка, який ухилявся від виконання покарання і був у розшуку.
За даними Миргородського райвідділу поліції, чоловік ухилявся від покарання у вигляді 240 годин громадських робіт, призначеного судом за вчинення майнових злочинів.
Поліцейський офіцер Миргородської тергромади супроводив 29-річного чоловіка до територіального органу пробації, який забезпечить виконання кримінального покарання у вигляді суспільно корисних робіт.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер