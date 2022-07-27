Кременчуцький підрозділ поліції отримав пересувну криміналістичну лабораторію

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Кременчуцький підрозділ поліції отримав пересувну криміналістичну лабораторію на базі автомобіля Fiat Ducato, яка обслуговуватиме Кременчуцький район.

Як повідомив Дмитро Поздняков, заступник начальника Слідчого управління обласної поліції, мобільна лабораторія обладнана за європейськими стандартами і дозволить сектору криміналістичного забезпечення слідчого відділу Кременчуцького райуправління поліції більш ефективно виконувати покладені на них специфічні функції. Зокрема, пов’язані зі збором доказової бази та документуванням воєнних злочинів.

Спеціалізована лабораторія оснащена уніфікованими криміналістичними валізами, фото- та відеотехнікою, а також оптичними та освітлювальними приладами, необхідними для пошуку безвісти зниклих людей у нічний час доби, виявлення, фіксації та вилучення речових доказів.