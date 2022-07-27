«Завдяки людському фактору»: військові розповіли, чому ППО стала краще збивати російські ракети

Сьогодні, 08:15 Переглядів: 933

Особовий склад отримав новий досвід, але повітряні сили ще не отримали озброєння, про яке мріють

Повітряні сили ЗСУ ще не отримали далекобійних системи ППО. Але показник збиття російських ракет підвищився передусім завдяки людському фактору. Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу 26 липня

«Ефективність досягається саме завдяки людському фактору, бо, на жаль, ми ще не отримали те озброєння, про яке міряємо – це далекобійні та середньої дальності системи протиповітряної оборони», - сказав він.

За його словами, особовий склад отримав новий досвід, також покращилася взаємодія між підрозділами, система оповіщення та прийняття рішень. Він додав, що є ракети, які значно важче збивати, зокрема Х-22, Х-21, Іскандер та Точка-У.

«Поки від партнерів ми маємо лише переносні ЗРК різних типів, які теж доволі активно працюють при збитті повітряних суден окупанта».

Нагадаємо, вранці 24 липня протиповітряна оборона України збила всі 4 випущені крилаті ракети по Хмельниччині.