«Завдяки людському фактору»: військові розповіли, чому ППО стала краще збивати російські ракети

Повітряні сили ЗСУ ще не отримали далекобійних системи ППО. Але показник збиття російських ракет підвищився передусім завдяки людському фактору. Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу 26 липня
За його словами, особовий склад отримав новий досвід, також покращилася взаємодія між підрозділами, система оповіщення та прийняття рішень. Він додав, що є ракети, які значно важче збивати, зокрема Х-22, Х-21, Іскандер та Точка-У.
Нагадаємо, вранці 24 липня протиповітряна оборона України збила всі 4 випущені крилаті ракети по Хмельниччині.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 29 від 21 липня 2022Читати номер