Російська армія вдарила по Кропивницькому: 5 загиблих, 25 поранених

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28 липня о 12.22 російська армія завдала ракетних ударів по Кропивницькому.

Місцеві мешканці розповіли «Кременчуцькому Телеграфу», що бачили ракети над містом, згодом - два потужні вибухи. Інформацію підтвердив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Ракети влучили в ангари Льотної академії та компанії "Урга". Постраждала авіаційна техніка та довколишні будівлі. Також отримали пошкодження навчальні літаки та цивільний АН-26.

Близько 15.30 стало відомо, що внаслідок ракетного обстрілу п'ятеро людей загинули. Ще 25 – отримали травми, з них 12 - військовослужбовців, 13 - цивільних.

Нагадаємо, минулого разу росіяни завдали ракетних ударів по Кіровоградщині 23 липня. Кількість поранених сягнула 19 осіб.