Кількість поранених внаслідок ракетного удару по Кіровоградщині сягнула 19 осіб

Сьогодні, 19:42 Переглядів: 561

Кількість постраждалих через масований обстріл Канатового, що під Кропивницьким, сягнула 19 людей. Як повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, їх життю наразі нічого не загрожує, всім надана медична допомога.

Серед постраждалих - військовий та двоє працівників відомчої охорони.

На місці працюють рятувальники та піротехніки. Електропостачання в Кропивницькому відновлено.

Нагадаємо, сьогодні зранку ворог випустив по Кіровоградщині 13 крилатих ракет - 8 ракет «Калібр» морського базування та 5 ракет Х-22 з літака ТУ-22М3. Поцілили у військовий аеродром «Канатове» та в один з об’єктів «Укрзалізниці».



