Комунальникам, що допомагали ліквідовувати завали на «Амсторі», виплатять премії

Працівникам комунальних підприємств, які брали участь у ліквідації наслідків ракетного удару по ТЦ «Амстор», виплатять додаткову заробітну плату.
22 липня на сесії міської ради депутати внесли зміни в кілька міських цільових програм, аби змінити їх фінансові показники та викласти в новій редакції. Скільки саме отримають працівники, вирішуватимуть на підприємствах.
Приміром, КП «Благоустрій Кременчука» для преміювання співробітників ініціював виділення 123,5 тис. гривень; КП «КАТП» - 43,3 тис. гривень; КП «СКРП» - 18,2 тис. гривень, КП «Міськсвітло» - 16,7 тис. гривень. Також премії отримають співробітники інших КП.
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27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.
№ 29 від 21 липня 2022Читати номер