Кременчужани скаржаться на «хащі» на Свиштовському кладовищі

Сьогодні, 18:35 Переглядів: 327

До редакції кременчужанин Валерій надіслав фото зі Свіштовського кладовища. На них - хащі. По доріжках не пройти. Скаржаться на утримувачів, мовляв, коли покосять.

«Кременчуцького ТелеграфЪ» поставив це запитання заступнику міського голови з гуманітарних питань Івану Москалику.

За його словами, територій кладовища косили два тижні тому. Ніні працівники КП «Спецкомбінат ритуальних послуг», за якими закріплена ця територія, працюють на Новоревівському кладовищі.

«З понеділка дві людини повертаються на благоустрій Свіштовського кладовища, ще троє співробітників працюватимуть на інших об'єктах», - сказав Іван Москалик.

Зазначимо, що згідно з Програмою утримання кладовищ Кременчуцької громади на 2022-2024 роки на утримання міських цвинтарів у належному санітарному стані, у тому числі покіс трави, у 2022 році передбачено 9,2 млн гривень.



