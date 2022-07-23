Кременчужани скаржаться на «хащі» на Свиштовському кладовищі

До редакції кременчужанин Валерій надіслав фото зі Свіштовського кладовища. На них - хащі. По доріжках не пройти. Скаржаться на утримувачів, мовляв, коли покосять.
«Кременчуцького ТелеграфЪ» поставив це запитання заступнику міського голови з гуманітарних питань Івану Москалику.
За його словами, територій кладовища косили два тижні тому. Ніні працівники КП «Спецкомбінат ритуальних послуг», за якими закріплена ця територія, працюють на Новоревівському кладовищі.
Зазначимо, що згідно з Програмою утримання кладовищ Кременчуцької громади на 2022-2024 роки на утримання міських цвинтарів у належному санітарному стані, у тому числі покіс трави, у 2022 році передбачено 9,2 млн гривень.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер