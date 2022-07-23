Кременчук знову штормитиме

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 464

У Кременчуці та на Полтавщині знову прогнозують погіршення погодних умов. Як повідомляє пресслужба Кременчуцької міськради із посиланням на Полтавський обласний центр з гідрометеорології, 23 липня до кінця доби очікують грози, під час гроз місцями шквали 15-20 м/с.

1 рівень небезпечності - жовтий.

Нагадаємо, за грозами можна слідкувати у реальному часі за посиланням.

Вихідними у Кременчуці буде тепло, часом дощитиме