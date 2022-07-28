В озері на артскладах потонула 52-річна кременчужанка

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Жінка під час відпочинку пішла купатися та зникла під водою, її дістали на берег уже мертвою

27 липня в озері на артскладах втопилась жінка. Про це до Кременчуцького райуправління поліції близько 14.40 повідомили місцеві жителі.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції та медики. За попередньою інформацією слідства, 52-річна кременчужанка під час відпочинку пішла купатися та зникла під водою.

Рятувальники разом із містянами знайшли тіло жінки у водоймі та дістали на берег. Медики, що прибули на виклик, констатували її смерть.

Для встановлення точної причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.

За даним фактом слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розпочав досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини та причини смерті кременчужанки з’ясовує слідство.