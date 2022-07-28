Люди, які наживаються на гуманітарній допомозі – це внутрішні вороги України, – Ігор Клименко

В Україні відкрито 320 кримінальних проваджень за фактами шахрайства та зловживання з гуманітарною допомогою, 43 особам оголошено підозри
Національна поліція розпочала 320 кримінальних проваджень за фактами шахрайства та зловживання з гуманітарною допомогою або збором коштів для військових та переселенців. Про це повідомив Голова Національної поліції України в ефірі телемарафону «Єдині новини».
Коментуючи ситуацію щодо розпочатих кримінальних проваджень за цими фактами, Ігор Клименко зазначив, що 43-м особам оголошено підозри, кілька проваджень уже направлено до суду.
За його словами, ділки, які наживаються на гуманітарній чи благодійній допомозі - це цинічні люди, без будь-яких моральних цінностей, які не завжди мали кримінальне минуле.
Насамкінець глава відомства звернувся до громадян із проханням відразу повідомляти про будь-які факти зловживань із благодійною чи гуманітарною допомогою.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер