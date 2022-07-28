Люди, які наживаються на гуманітарній допомозі – це внутрішні вороги України, – Ігор Клименко

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В Україні відкрито 320 кримінальних проваджень за фактами шахрайства та зловживання з гуманітарною допомогою, 43 особам оголошено підозри

Національна поліція розпочала 320 кримінальних проваджень за фактами шахрайства та зловживання з гуманітарною допомогою або збором коштів для військових та переселенців. Про це повідомив Голова Національної поліції України в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Коментуючи ситуацію щодо розпочатих кримінальних проваджень за цими фактами, Ігор Клименко зазначив, що 43-м особам оголошено підозри, кілька проваджень уже направлено до суду.

- У Львівській області ми оголосили підозри ділкам, які намагалися збувати військову амуніцію через магазини і ринки. У Дніпропетровській області – викрили групу на продажі гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб на понад 1,3 млн грн. У Рівненській області ділки продавали автомобілі, які надійшли як благодійна допомога. І відомою історією є ситуація в Тернопільській області, де благодійна організація присвоїла два мільйона гривень, які зібрали люди. Ця справа вже у суді, - розповів Ігор Клименко.

За його словами, ділки, які наживаються на гуманітарній чи благодійній допомозі - це цинічні люди, без будь-яких моральних цінностей, які не завжди мали кримінальне минуле.

- Це внутрішні вороги України, які обкрадають громадян і наших військових. Але ми зробимо все, аби цей внутрішній ворог не підняв голову, адже ми працюємо превентивно і швидко реагуємо на кожну заяву, - додав Ігор Клименко.

Насамкінець глава відомства звернувся до громадян із проханням відразу повідомляти про будь-які факти зловживань із благодійною чи гуманітарною допомогою.