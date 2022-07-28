Кременчужанка пропонує замінити повідомлення у тролейбусах про ковід на інформацію про укриття

Сьогодні, 18:05 Переглядів: 320

Жінка вважає, що таке рішення більше відповідає реаліям сьогодення

Кременчужанка Лариса Богодист пропонує замінити повідомлення про ковід, яке лунає у тролейбусах нашого міста, на інформацію про адреси укриттів. Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці. Жінка вважає, що таке рішення більше відповідає реаліям сьогодення. Далі ми цитуємо її повідомлення без змін.

«Шановні керівник Кременчуцького тролейбусного управління Вертюх Олександр Миколайович, міський голова Віталій Маленький, керівництво ДСНС міста, шановні журналісти та мешканці міста Кременчук! Як ви вважаєте, чи доречно на 153 дні повномасштабної війни, яку розв'язала держава-теpоpиcт poсiя, крутити в тролейбусах інформацію про карантин?

Карантинні обмеження знято в більшость країн світу! Ковід уже не в тренді!

А от адреси сховищ, про які не всі місцеві знають, а тим паче переселенці, яких, до речі, Кременчук прийняв пару десятків тисяч, чомусь люди повинні самі шукати...

Я вважаю, що зробити аудіоролик з інформацією про укриття згідно з маршрутом руху тролейбуса – це не важко і не так дорого, як можливо, нам можуть сказати. Потрібно йти в ногу з часом, виходячи з нагальних проблем суспільства.

P. S. До речі, вказівники про місце знаходження сховищ розвісити по місту – то трошки дешевше, ніж нові назви вулиць.»