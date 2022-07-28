Сенат США ухвалив резолюцію із закликом визнати росію державою-спонсором тероризму

Якщо Держдеп ухвалить відповідне рішення, то росія стане п’ятою у переліку спонсорів тероризму та приєднається до Північної Кореї, Ірану, Сирії та Куби
Сенат США одноголосно ухвалив резолюцію, яка закликає Державний департамент оголосити росію державою-спонсором тероризму через її дії в Україні, Грузії, Сирії та Чечні, які «призвели до смертей незліченної кількості невинних чоловіків, жінок і дітей».
Про це пише The New York Times.
Зазначається, що повноваження визначити державу-спонсора тероризму належить Державному департаменту.
Резолюція Сенату має рекомендаційний характер, але вона чинить тиск на адміністрацію Джо Байдена, щоб там додали росію до списку держав-спонсорів тероризму, пише The New York Times.
Її зміст повторює те, що президент України Володимир Зеленський стверджував протягом війни: що російські війська вчиняли акти жорстокості проти мирного населення, включаючи зґвалтування, вбивства та тортури, що є тероризмом.
Остаточне рішення про визнання росії державою, яка спонсує діяльністю терористів, у зв'язку з незаконним вторгненням на територію України, має бути ухвалено адміністрацією Джо Байдена.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер