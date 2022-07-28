На дорогах Кременчука наносять спеціальну червону розмітку

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 244

Подібна розмітка «зебри» попереджає, що на цій ділянці є підвищена вірогідність ДТП

На дорогах Кременчука у місцях інтенсивного руху транспорту працівники КП «Шляхове ремонтно–будівельне управління» наносять спеціальну попереджувальну дорожню розмітку червоного кольору. Про це повідомляє пресслужба мерії нашого міста.

Така розмітка вже з’явилася на кількох пішохідних переходах на проспекті Свободи та вулиці Київській. Найближчим часом «почервоніють» переходи на Богдана Хмельницького та ряд інших.

Подібна розмітка «зебри» попереджає, що на цій ділянці є підвищена вірогідність ДТП. Тож таким чином учасники дорожнього руху будьте попереджені, що треба бути обачними.