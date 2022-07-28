В Україні виявили новий різновид штаму «Омікрон»

28.07.2022, 19:32 Переглядів: 1 803

7 випадків знайшли у Чернівецькій області, але не виключено, що підтип «Омікрону» вже є в інших регіонах

В Україні виявили новий різновид штаму «Омікрон», повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Йдеться про різновид «Омікрону», який називають типом «ВА.5». Наразі 7 таких випадків вдалось знайти у Чернівецькій області, але не виключено, що підтип «Омікрону» вже є в інших регіонах. Дослідження («секвенування» на мові епідеміологів) зразків триває.

Що це фактично означає? По-перше, що COVID-19 все ще нікуди не зник. Ба більше, вірус мутує і намагається ухилитись від імунної відповіді.

По-друге, Україна мало чим відрізняється від європейських країн, де цей підтип активно поширюється.

Дослідження клітинного імунітету вказують, що Т-клітини, утворені в тілі людини після трьох доз мРНК вакцини, зберігають свою ефективність проти штаму «Омікрон». Саме клітинний імунітет пов’язують із захистом проти тяжкого перебігу інфекції, госпіталізації та смерті.