КВБЗ з 2023 року планує розпочати серійне виробництво нового вагону для європейських колій

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 390

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» завершив випробування нової моделі вагона-платформи для ринку Євросоюзу, повідомляє ЦТС. З 2023 року КВБЗ планує розпочати серійне виробництво нового вагону для колії 1435 мм.

Зазначається, що наразі підприємство веде переговори з компаніями в ЄС з метою виграти контракти на поставку нових вагонів, які розроблені для перевезення контейнерів та змінних кузовів.

«З огляду на нинішню ситуацію із вторгненням росії в Україну, ми змушені активно розвиватися та рухатися до розвитку співпраці з компаніями дружніх країн», - йдеться в повідомленні.

У 2021 році підприємство почало розробляти вагони, які відповідають стандартам Євросоюзу. Першим виробленим вагоном стала 80-футова зчленована платформа SGGRSS. Наразі триває процес схвалення Агентством залізниць ЄС з метою серійного виробництва.

Також зазначено, що КВБЗ розробляє плани інших типів вагонів для задоволення потреб ЄС. Підприємство заявляє, що готове прийняти замовлення від європейських клієнтів.

Нагадаємо, у травні 2022 року прокуратура викрила схему виведення коштів КВБЗ на рахунки російських підприємств. У ході досудового розслідування встановлено, що за сприяння громадянина рф, якому належить 25% акцій ПАТ систематично здійснювалися закупки деталей для будівництва вагонів у підприємств з росії за завищеними цінами при наявності аналогів українського виробництва нижчої вартості.

У липні частку російського акціонера Крюківського вагонобудівного заводу передали АРМА

25% акцій підприємства належали росіянину Станіславу Гамзалову, 37% – голові правління ПАТ Володимиру Приходьку.



