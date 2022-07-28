КВБЗ з 2023 року планує розпочати серійне виробництво нового вагону для європейських колій

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» завершив випробування нової моделі вагона-платформи для ринку Євросоюзу, повідомляє ЦТС. З 2023 року КВБЗ планує розпочати серійне виробництво нового вагону для колії 1435 мм.
Зазначається, що наразі підприємство веде переговори з компаніями в ЄС з метою виграти контракти на поставку нових вагонів, які розроблені для перевезення контейнерів та змінних кузовів.
У 2021 році підприємство почало розробляти вагони, які відповідають стандартам Євросоюзу. Першим виробленим вагоном стала 80-футова зчленована платформа SGGRSS. Наразі триває процес схвалення Агентством залізниць ЄС з метою серійного виробництва.
Також зазначено, що КВБЗ розробляє плани інших типів вагонів для задоволення потреб ЄС. Підприємство заявляє, що готове прийняти замовлення від європейських клієнтів.
Нагадаємо, у травні 2022 року прокуратура викрила схему виведення коштів КВБЗ на рахунки російських підприємств. У ході досудового розслідування встановлено, що за сприяння громадянина рф, якому належить 25% акцій ПАТ систематично здійснювалися закупки деталей для будівництва вагонів у підприємств з росії за завищеними цінами при наявності аналогів українського виробництва нижчої вартості.
У липні частку російського акціонера Крюківського вагонобудівного заводу передали АРМА
25% акцій підприємства належали росіянину Станіславу Гамзалову, 37% – голові правління ПАТ Володимиру Приходьку.
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№ 29 від 21 липня 2022Читати номер