Частку російського акціонера Крюківського вагонобудівного заводу передали АРМА

Голосіївський районний суд Києва передав Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) частку у статутному капіталі Крюківського вагонобудівного заводу, яка контролюється росіянином Станіславом Гамзаловим. Рішення було ухвалене 13 липня, свідчать дані Єдиного судового реєстру, повідомляє liga.net.
Мова йде про 25% КВБЗ, які у 2012 році придбала підконтрольна Гамзалову австрійська компанія OW Capital Management. Ці акції заарештували у травні в рамках кримінального провадження про виведення 192,9 млн грн до Росії через низку збиткових контрактів.
Слідство вважає, що Крюківський завод купував за завищеними цінами комплектуючі до залізничного рухомого складу у російських компаній, які причетні до збройної агресії РФ проти України. А саме ЛЛМЗ-Камах, Мосавтостєкло, Брянський завод поглинальниих товарів, Ритм ТПТА, КрЕВРЗ.
Нагадаэмо, що прокуратура викрила схему виведення коштів "Крюківського вагонобудівного заводу" на рахунки російських підприємств.
У ході досудового розслідування встановлено, що за сприяння громадянина РФ, якому належить 25% акцій ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", заводом систематично здійснювалися закупки деталей для будівництва вагонів у підприємств з Російської Федерації за завищеними цінами при наявності аналогів українського виробництва нижчої вартості.
25% акцій підприємства належить росіянину Станіславу Гамзалову, 37% – українцю Володимиру Приходьку.
№ 27 від 7 липня 2022Читати номер