Частку російського акціонера Крюківського вагонобудівного заводу передали АРМА

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 851

Голосіївський районний суд Києва передав Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) частку у статутному капіталі Крюківського вагонобудівного заводу, яка контролюється росіянином Станіславом Гамзаловим. Рішення було ухвалене 13 липня, свідчать дані Єдиного судового реєстру, повідомляє liga.net.

Мова йде про 25% КВБЗ, які у 2012 році придбала підконтрольна Гамзалову австрійська компанія OW Capital Management. Ці акції заарештували у травні в рамках кримінального провадження про виведення 192,9 млн грн до Росії через низку збиткових контрактів.

Слідство вважає, що Крюківський завод купував за завищеними цінами комплектуючі до залізничного рухомого складу у російських компаній, які причетні до збройної агресії РФ проти України. А саме ЛЛМЗ-Камах, Мосавтостєкло, Брянський завод поглинальниих товарів, Ритм ТПТА, КрЕВРЗ.

- В органу досудового розслідування є підстави вважати, що службовими особами ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" з метою виведення грошових коштів до РФ було заключено ряд збиткових зовнішньоекономічних контрактів, на підставі яких було перераховано 192 879 226 грн на поточні рахунки резидентів РФ за комплектуючі до залізничного рухомого складу по завищеній вартості, виробництва підприємств РФ, при наявності українських аналогів по вигіднішій ціні, – йдеться в судовій ухвалі.

Нагадаэмо, що прокуратура викрила схему виведення коштів "Крюківського вагонобудівного заводу" на рахунки російських підприємств.

У ході досудового розслідування встановлено, що за сприяння громадянина РФ, якому належить 25% акцій ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", заводом систематично здійснювалися закупки деталей для будівництва вагонів у підприємств з Російської Федерації за завищеними цінами при наявності аналогів українського виробництва нижчої вартості.

25% акцій підприємства належить росіянину Станіславу Гамзалову, 37% – українцю Володимиру Приходьку.