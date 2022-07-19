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Їжаки та охорона: як сьогодні виглядає ТЦ «Амстор»

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 2 689

 Підходити дуже близько до зруйнованої будівлі заборонено, адже існує велика ймовірність обвалу

Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» відвідали зруйновану будівлю торгового центру «Амстор» й подивилися, як через три тижні виглядає будівля після прильоту російської ракети.

Сьогодні торговий центр має величезні пошкодження й не підлягає відновленню.

Територію прибрали від уламків, від «Амстора» залишилися лише голі стіни та рештки написів магазинів. На території 11 000 квадратних метрів торговельного центру існувало багато різних компанії, які надавали послуги жителям міста, а також гостям: Colin’s, Comfy, Eldorado, Intertop, Rozetka, Сільпо, Золотий Вік, працювала аптека.

На полицях Сільпо щалишилися епошкодженими баночки із зеленим горошком та пляшки з алкогольними напоями
На полицях Сільпо залишилися непошкодженими баночки із зеленим горошком та пляшки з алкогольними напоями

Сама будівля огороджена протитанковими їжаками та охороняється військовими та представниками ТЦ. Підходити дуже близько до зруйнованої будівлі заборонено, адже існує велика ймовірність обвалу. Наближаючись ближче до складів, де раніше знаходилося Сільпо, стоїть стійкий тухлий запах, це запах зіпсованих продуктів, які залишилися після пожежі.

ТЦ Амстор зі сторони заводу Кредмаш
ТЦ Амстор зі сторони заводу Кредмаш

Як стало відомо «Телеграфу» днями до міста приїжджали представники «Амстору», які планують у найближчі два-три тижні огородити торговельний центр.

Подальша доля ТЦ «Амстор» залишається відкритою. Більшість кременчужан виступило з пропозицією відкрити на місці трагедії меморіал в пам'ять про загиблих. Проте власники «Амстору» розглядають можливість відбудови торговельного центру. В інтерв’ю Forbes СЕО «Смарт-Холдинг» Юлія Кірʼянова розповіла, що лише Запоріжжя, Кременчук та Краматорськ мали більш-менш нормальний грошовий потік. Усі інші балансували.

- Я вважала доцільним продати всі ТЦ, крім запорізьких. Їх збирались переформатувати і розвивати як комерційну нерухомість. Чи були покупці? Так, три ТЦ хотіли купити локальні гравці. Вже була оцінка, але зараз усі вони коштують нуль.

Нагадаємо, 27 червня російські війська завдали ракетний удар по цивільних об’єктах Кременчука. В наслідок чого постраждав завод «Кредмаш» та зруйновано торговельний центр «Амстор». Загинула 21 людина, ще одна особа вважається зниклою безвісти, близько сотні людей отримали поранення. Тривають слідчі дії. 

22 цивільних втратив Кременчук на російсько-українській війні
Фото: Дмитро Гамадик
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Автор: Дмитро Гамадик Фото: Дмитро Гамадик
Теги: Амстор ракетний обстріл
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Амстор:

27 липня російські війська обстріляли ТЦ «Амстор». Внаслідок обстрілу загинула 21 особа, ще одна жінка вважається безвісти зниклою. Близько сотні кременчужан звернулися до лікарні за медичною допомогою.

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